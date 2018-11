Difieren por asistencia de Trump a toma de AMLO

Ciudad de México.- Mientras la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que el presidente Donald Trump acudirá a la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre, Jesús Ramírez, próximo vocero en el Gobierno, afirmó que su asistencia no está confirmada."Ayer me enteré que Trump confirmó", dijo Polevnsky al ser entrevistada a su salida de la sede de la Corte.Ante la insistencia por la confirmación , la presidenta de Morena lo repitió varias veces.-¿Trump confirmó?"Sí", respondió.-¿A través de la Embajada?"No sé a través de qué, porque eso le corresponde al Ejecutivo, lo que sí sé es que ya confirmó", insistió.En tanto, Jesús Ramírez, próximo vocero del Gobierno de López Obrador, afirmó que no está confirmada la asistencia de Trump y se mantiene la visita del Vicepresidente Mike Pence."De manera oficial, podemos decir que no está confirmada la visita de Donald Trump a la toma de protesta del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador."Está confirmada la presencia del Vicepresidente Mike Pence; ésa la única información que desde el equipo de Presidencia de Andrés Manuel podemos hacer", informó Ramírez.Fuentes del equipo de Marcelo Ebrard, futuro Canciller, informaron que la propia Polevnsky hará una aclaración de sus dichos.De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el momento la Embajada de Estados Unidos no ha hecho ningún requerimiento especial sobre seguridad para la toma de posesión por la supuesta presencia del Mandatario estadounidense.Se prevé que Donald Trump acuda a la Cumbre del G-20 que se llevará a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires.Hasta el momento, han confirmado la presencia de Presidentes como Nicolás Maduro, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia; Miguel Díaz Canel, de Cuba; Martín Vizcarra, de Perú; Salvador Sánchez, de El Salvador, y Juan Orlando Hernández, de Honduras.Además de Jimmy Morales, Presidente de Guatemala; Lenin Moreno, de Ecuador; Iván Duque, de Colombia, y el Rey Felipe VI.

