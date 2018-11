Niegan amparo a coacusado de Gordillo

Ciudad de México— Un tribunal federal rechazó cancelar el proceso iniciado a José Manuel Díaz Flores, en su momento señalado como presunto cerebro financiero de Elba Esther Gordillo, por una presunta defraudación fiscal de 245 mil 180 pesos.Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal, negó el amparo con el cual el acusado buscaba que fuera sobreseído o desechado este juicio, bajo el argumento de que no está acreditado que declarara ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.El impartidor de justicia resolvió que no podía analizar este aspecto y sus derivaciones, porque otras autoridades judiciales ya se pronunciaron al respecto, en un amparo y una apelación contra la formal prisión, avalando el material probatorio para la etapa del proceso."Ese aspecto no puede ser motivo de nueva revisión mediante incidente no especificado durante la etapa de instrucción, por constituir un tópico cuyo pronunciamiento, en el caso particular, forma parte del auto de formal prisión de 26 de enero de 2015, que rige el proceso, y que al haber quedado firme en ese tema, goza el carácter de incontrovertible en esta etapa del procedimiento."La legalidad de esos tópicos no puede ser sujeta a una nueva valoración, de ahí lo inoperantes de los conceptos de violación", señala la sentencia del amparo 45/2018.Agrega que este incidente no es la vía idónea para analizar las pruebas con las que se dictó la formal prisión, pues son materia de valoración del juzgador hasta la sentencia.Este litigio empezó cuando Díaz Flores presentó un recurso denominado incidente no especificado de sobreseimiento, reclamando la cancelación del proceso porque, según su dicho, no existió un acto administrativo de Hacienda por escrito, fundado y motivado, en el que se determinaran presuntivamente los ingresos acumulables que defraudó al fisco.Tanto el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales, responsable del juicio, como luego el Segundo Tribunal Unitario de esta capital, lo declararon infundado.Contra el fallo de este último presentó el amparo que después negó el magistrado Paredes.Pese a que fue absuelto junto con Gordillo e Isaías Gallardo Chávez de delincuencia organizada y lavado de dinero, Díaz Flores aún continúa preso en el Reclusorio Oriente de esta ciudad porque enfrenta un total de tres procesos por fraude fiscal. Los otros ascienden a 39 millones 51 mil 652 pesos y 15 millones 896 mil 677 pesos.