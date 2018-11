Recibirían a caravana migrante con cena de Acción de Gracias

Ciudad de México— Con una cena de Acción de Gracias el próximo 24 de noviembre, integrantes de la Alianza Migrante quieren recibir a los más de cinco mil integrantes de la caravana migrante, para compartir con ellos ‘el pan y la sal’, aunque desafortunadamente, no cuentan con fondos."Yo quiero hacer una invitación, no hay fondos, no hay dinero y vienen los 5 mil para acá, y los queremos recibir con una cena de Acción de Gracias, son gastos muy pesados y queremos que se acerquen y tenemos que recibirlos bien, vienen bastantes niños", comentó José María García Lara, integrante de la Alianza Migrante.En rueda de prensa, Sergio Tamai, líder de Ángeles de la Frontera en Mexicali, destaca que de ser necesario buscaran cerrar la frontera hasta que los integrantes de la caravana sean atendidos."Trump no somos enemigos tuyos, hagamos la megamentada, hagamos los bloqueos a la garita, siempre seguiremos unidos a los Estados Unidos, no somos enemigos, estamos llamados a seguir juntos y unidos, este sistema es el que ha producido todo esto”, destacó Tamai.Los integrantes de la Alianza Migrante hacen un llamado a los tres niveles de gobierno para que se les apoye con recursos para la atención a los migrantes, que llegarán en las próximas horas a la ciudad de Tijuana."De qué modo se puede trabajar y un lugar donde acomodar a tanta gente, cinco mil 500 que ya salieron, de antemano tenemos que ver en qué lugar vamos a acomodarlos en cualquier momento van a llegar aquí”, agregó García Lara.Además, se busca que el Parque Morelos sea el albergue de la Caravana hasta que logren su cita para tratar de ingresar a los Estados Unidos.

