Ciudad de México— No doy recomendaciones ni recetas de cómo gobernar, cada quien debe asumir su responsabilidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.Consultado sobre las últimas decisiones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y legisladores de Morena, el mandatario argumentó que no polemizará sobre las acciones del próximo Gobierno."Ni hago recomendaciones, no hago sugerencias, no doy recetas, me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad y lo he hecho con el entusiasmo, el compromiso, de servir a la nación y confió que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad."Estoy convencido de que un Presidente dedica siempre su mayor esfuerzo y empeño para que a México le vaya bien, bajo ópticas distintas, bajo la propia visión que cada quien tiene, la cual se respeta", indicó.En entrevista en el Hangar Presidencial luego de su gira por Baja California Sur, el Presidente recordó qué hay contraste entre las políticas implementadas en su Gobierno y las propuestas de la próxima Administración."Yo he impulsado el desarrollo nacional a partir de mi óptica y seré absolutamente respetuoso de la óptica, particularmente, de quien me habrá de suceder."Ni todo se ha logrado y alcanzado en la Administración, pero estoy seguro de que se dieron pasos bien importantes en favor del progreso y del desarrollo, esa es la satisfacción", dijo.Al insistirle si algunas decisiones, como la iniciativa del senador Ricardo Monreal para prohibir comisiones bancarias, le causan preocupación, pues impactó en la Bolsa Mexicana de Valores, Peña Nieto reiteró que sólo puede hablar por sus acciones."Yo creo que cada decisión que hace el Ejecutivo pues siempre tiene impactos en distintos ámbitos, pero al final de cuentas el tiempo va poniendo en contexto y en balance cada acción, sólo puedo hablar por lo que me ha tocado a mí asumir, tomar por decisión y el impacto que haya tenido", agregó.El Presidente regresó a la Ciudad de México en el TP01, el cual estuvo en mantenimiento por mes y medio, por lo que se le preguntó sobre el plan de venderlo."Es del Estado mexicano. La decisión a mí no me corresponde, las futuras decisiones a mí no me corresponden, las de hoy, pues ahí está (el avión), ha estado al servicio", respondió.¿Sería una buena decisión?, se le insistió."No, yo no voy a discutir nada, ni polemizo ni discuto ni entro en el debate. Soy respetuoso de las decisiones, tanto como las demandé en el ejercicio de mi Gobierno", añadió.