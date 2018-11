Ciudad de México— El presidente del Senado, Martí Batres, advirtió que la política de austeridad que emprenderá el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzará a los órganos autónomos.El legislador, quien participó en el seminario "El legado del Grupo Oaxaca" ante los comisionados del INAI, dijo que se debe asumir una nueva ética en la que ser servidor público no será sinónimo de haber enriquecido al amparo del poder político."Vale decir que la reflexión sobre el tema de la austeridad republicana tendrá que atravesar en los años próximos al conjunto de los poderes del Estado, los tres niveles de Gobierno y, asimismo, a los órganos autónomos."Tendremos que revisar en general los costos de nuestro aparato del Estado y también, en lo particular, el cumplimiento del servicio público en todos los terrenos", señaló.Hasta el momento, informó el morenista, en el Senado no existe ninguna iniciativa en torno al INAI, pero este instituto seguramente será impactado con las medidas de austeridad que serán establecidas en el próximo presupuesto de egresos de la Federación."Muchos de los funcionarios consideran que su paso por el servicio público debe reflejarse en un gran salto en sus condiciones materiales de existencia personales, así la expresión 'servicio público' pierde totalmente sentido."Eso obliga necesariamente a mirar en una perspectiva ética y abrazar las causas de la honestidad y de la austeridad republicana, de otra forma, no podrá tener frutos el ejercicio de los modernos instrumentos del acceso a la información pública", enfatizó.El el legislador, quien hace tres lustros como coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados impulsó la creación de la primera ley federal de transparencia, dijo que en esa materia aún quedan pasos pendientes como es el que el acceso a la información permita un combate eficaz en contra de la corrupción.Después del anuncio de Batres sobre que la austeridad aplicará también a los órganos autónomos, el Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, dijo que en el Instituto asumían ese compromiso y que muestra de ello son los 45 millones de pesos que la semana pasada devolvieron a la Tesorería de la Federación."Una austeridad que por convicción queremos demostrar, porque somos una institución sensata y sensible que debe entender que, más allá de una exigencia de ley, debe haber una actitud de proacción hacia la austeridad republicana que se ha puesto como la nueva filosofía que encamina a la República", indicó.Los 45 millones de pesos devueltos por el Instituto fueron ahorros generados por un ejercicio más racional del gasto institucional en los rubros de servicios personales; impresión y elaboración de material informativo; asesorías; campañas institucionales; viáticos nacionales e internacionales y la organización de eventos públicos.

