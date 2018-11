Arriban migrantes a frontera saturada

Tijuana— El primer contingente de la caravana migrante llegó ayer a la frontera norte del país.Alrededor de las 14:10 horas, dos autobuses Pacífico que trasladaban a un grupo de 85 personas, la mayoría de la comunidad LGBT, arribaron a la central camionera de la ciudad.Ante la sorpresa por su llegada, los centroamericanos reconocieron que habían decidido adelantarse para ser los primeros y no los últimos en recibir ayuda humanitaria.Actualmente, los albergues de la zona se encuentran a su máxima capacidad y se calcula que alrededor de 2 mil 500 migrantes, mexicanos y centroamericanos, están varados en el estado, algunos con más de un mes de estancia debido a que su situación migratoria sigue sin definirse.Por ello, los recién llegados decidieron hospedarse en una casa particular en una zona de clase media alta, en el Fraccionamiento Coronado, de Playas de Tijuana.Para su arribo a dicho lugar, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías municipales custodiaron el trayecto.César Mejía, originario de Honduras y representante de la comunidad LGBT, así como de los menores de edad y familias que viajan junto a ellos, salió de la vivienda para ofrecer una conferencia de prensa.Aseguró que un grupo de abogados estadounidenses financió su traslado y su hospedaje en la zona y destacó que su objetivo consiste en cruzar la frontera para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos y dejar atrás la discriminación.Al igual que ellos, en días próximos, miles de migrantes llegarán a Tijuana con el mismo fin: entrar al país vecino.Sin embargo, los albergues en Tijuana ya están saturados con los solicitantes de asilo que están a la espera de una respuesta, reportó la Dirección Municipal de Atención al Migrante.Directores de refugios, así como autoridades estatales y municipales, en Baja California y en San Luis Río Colorado, Sonora, precisaron que en total existen 33 albergues, 29 de ellos en Tijuana, Tecate y Mexicali.José García Lara, integrante de Juventud 2000, explicó que por varios días no ha habido ingreso de migrantes a EU para solicitar refugio y que esto ha provocado que cientos de personas se mantengan varadas.La conferencia de prensa del primer grupo que llegó a la frontera fue interrumpida por colonos que acusaron que podría crecer la inseguridad con la presencia de los centroamericanos.Virginia Lombroso de Sotelo, vecina del fraccionamiento, cuestionó que el Gobierno federal haya ayudado a los migrantes."Tú tienes casa, ¿verdad?, y vienes a aventurarte aquí", reprochó.El centroamericano le contestó que no pretendían causar descontento."La intención de nosotros no es venir a causar molestias, sino venir a buscar una mejor vida, somos personas pacíficas, no venimos a buscar problemas, de eso en Honduras y en Centroamérica ya existe bastante", expuso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.