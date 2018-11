No vamos a titubear con comisiones bancarias: coordinador de Morena

Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que su bancada no se detendrá en su decisión de impulsar una reforma para reducir y eliminar las comisiones millonarias que cobran los bancos a los usuarios del sistema financiero.Entrevistado en la Cámara alta, el legislador anunció que no está dispuesto a frenar el proceso legislativo, a pesar de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá reformas al sector financiero en los primeros tres años de su Gobierno."Va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener. Llegó el momento, nosotros no vamos a titubear", dijo.-Pero es un proceso político, ustedes podrían frenarlo, se le planteó."Sí, pero no está en los planes nuestros detenerlo", respondió."Es el momento de establecer límites, autocontroles, autolímites en las instituciones financieras. Nosotros no nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo, somos un poder autónomo, independiente, donde las decisiones se toman por mayoría y así se va a hacer en la Cámara de Senadores".-¿Van a desafiar al presidente electo?, se le preguntó."No se trata de desafío, el presidente es un hombre que encabezará el Poder Ejecutivo federal, surgió del movimiento al que todos pertenecemos y no hay una desvinculación ni confrontación. Él lo ha dicho, que respeta la decisión del Poder Legislativo, ha dicho: no soy poder de los poderes y cada uno que asuma su responsabilidad", expresó.Monreal negó que López Obrador dé línea a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues no tienen que pedir permiso a nadie para cumplir con su trabajo."No (no va a dar línea López Obrador), somos autónomos, aunque no lo crean. Ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas a nadie, los senadores tienen su libertad, su derecho de presentarlas y hay una autonomía real", aseveró."Sí hay colaboración de Poderes, sí hay conversación, sí hay una relación cercana, no vamos nunca ni a desvincularnos ni a separarnos de lo que representa la autoridad moral del Presidente de la República, pero nuestro trabajo lo vamos a continuar".