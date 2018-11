Ciudad de México— Entre críticas y cuestionamientos, el Senado aprobó en comisiones, en lo general, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).El dictamen fue avalado con el respaldo de Morena, PT, Encuentro Social y PVEM, y con el voto en contra de los senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.La nueva norma fue dictaminada esta tarde durante la sesión de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.En la Comisión de Estudios Legislativos, la bancada mayoritaria logró la aprobación del dictamen con 5 votos a favor, tres en contra y una abstención.Sin embargo, en la Comisión de Justicia, la Oposición logró empatar a Morena hasta en dos rondas de votación, por lo que el dictamen fue turnado directamente a la Mesa Directiva.La intención es que, mañana martes, el tema quede de primera lectura durante la sesión ordinaria y que sea discutido y aprobado en la sesión del jueves.El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza advirtió que aprobar sólo la ley dará un mal ejemplo a los gobernadores que pretenden mantener sus "fiscales carnales"."El mensaje será que los 'fiscalitos carnalitos' se valen, todos los gobernadores se van a sentir con la licencia y la autoridad, porque el Senado legitimó ese modelo", manifestó."Si no entramos a la reforma del Artículo 102, vamos a perder una oportunidad histórica vital".El coordinador panista, Damián Zepeda, consideró que el dictamen no garantiza una FGR autónoma, independiente y eficaz, por lo que insistió en ir a fondo, con una reforma a la Constitución."No estamos para pasitos en materia de justicia, sino para grandes cambios. Si queremos una Fiscalía independiente, este dictamen no lo garantiza. No podemos tenerla mientras la Constitución no cambie", dijo.La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, confirmó el voto en contra de los integrantes de su grupo, tras denunciar que la ley no permitirá que el nuevo Fiscal esté libre de presiones políticas y partidistas, ya que se desempeñará como un empleado más del Presidente de la República."Para que exista una verdadera autonomía e independencia es necesaria una reforma constitucional. La ley no nos permite avanzar con las limitaciones que tenemos en el artículo 102 constitucional. Esta ley nos deja con las mismas limitaciones que queríamos superar con la reforma constitucional", dijo."El Fiscal General sigue siendo un subordinado del Presidente de la República, no es autónomo, no es independiente y no vamos a contar con un Fiscal General sino que vamos a seguir contando con el Fiscal del Presidente en turno".Murguía advirtió que Morena reconoce la necesidad de realizar cambios a la Carta Magna, ya que el dictamen establece en los transitorios que deberán realizarse en un plazo de un año.La legisladora lamentó que la Ley de la FGR haya sido construida a partir de la "estructura colapsada" de la Procuraduría General de la República, a la que calificó como la institución con menos credibilidad en el País.La senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que la Ley no garantiza la autonomía plena de la FGR."En la realidad, no puede ser autónomo (el Fiscal) porque es nombrado y removido por el Ejecutivo", expresó, luego de cuestionar la utilidad del Servicio Civil de Carrera mientras no exista autonomía real.La legisladora lamentó que se eliminen fiscalías especializadas en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, y alertó sobre la necesidad de establecer límites a la participación de la ciudadanía, ya que los aspectos técnicos no deben confundirse con los políticos.La presidenta del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, criticó las fallas de técnica legislativa del dictamen.Advirtió que no existe una evaluación del impacto presupuestal, criticó que las comisiones de la verdad tengan una connotación de permanencia, la falta de límites para la Fiscalía de Asuntos Internos, y hasta la confusión entre la autonomía técnica y la independencia de los fiscales especializados.El senador del PRD, Juan Zepeda, consideró preocupante que el Presidente conserve la facultad de pedir la remoción del Fiscal General de la República y puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump destituyó al Fiscal que lo investigaba.Insistió en que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que proponga una terna al Senado para elegir al Fiscal y no el Ejecutivo."El PRD no puede acompañar esta propuesta ni en lo general ni en lo particular. Si el Senado anterior paró el pase automático y el Fiscal Carnal, nosotros debemos buscar un Fiscal autónomo", indicó."La principal bandera del Presidente electo es acabar con la corrupción, pero no va a ser posible si el Fiscal tiene sobre él la espada de Damocles, que es la posibilidad de remoción por parte del Ejecutivo".El coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, se dijo extrañado por las imprecisiones que existen en la redacción del articulado.Aunque reconoció que no se trata de un cambio constitucional, criticó que la ley mantenga el mandato de la Carta Magna para que el Presidente pueda solicitar la remoción del Fiscal."Subsisten una serie de inconsistencias que colocan en riesgo la función de quién estará al frente de esta tarea. No se puede hablar de independencia técnica ni administrativa", expuso.Mancera consideró que no existe claridad en el proyecto de ley en el que se establece, por ejemplo, que el Fiscal elabora, aprueba y determina el Plan de Persecución Penal.El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se pronunció por procesar de manera paralela la autonomía del Fiscal y la eliminación del fuero, ya que, de lo contrario, un fiscal vinculado con el Ejecutivo puede actuar en contra de los adversarios políticos del Presidente."Es muy peligroso quitar la inmunidad parlamentaria si el Presidente sigue teniendo injerencia sobre el Fiscal General, porque en cualquier momento, con gasolinazo o aeropuerto y que haya realmente oposición ¡aguas!", expresó."Cuando se quita el fuero, pero no se le da autonomía al Fiscal General, podrían darse graves violaciones a los senadores".En respuesta a las críticas, el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, recordó a los legisladores de Oposición que sus antecesores fueron quienes aprobaron las reformas constitucionales para crear la FGR, justamente en estas condiciones.El legislador urgió a la aprobación de la Ley Orgánica para poner en marcha a la nueva institución.