Ciudad de México- Además de la nueva refinería en Tabasco, el próximo Gobierno no descarta construir una segunda planta en Campeche, dijo Andrés Manuel López Obrador.Al llegar al aeropuerto campechano, el Presidente electo confirmó el traslado de la dirección general de Pemex al Estado, y adelantó que habrá consultas para construir el Tren Maya y la segunda planta refinadora."Va estar Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; es un compromiso que hicimos, y vamos también a construir el Tren Maya."Primero, vamos a iniciar la construcción (de la refinería) en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, porque ahí está una terminal marítima, ahí llega el petróleo del Golfo; pero no se descarta que la otra refinería se haga en Atasta, Ciudad del Carmen, Campeche", precisó.El tabasqueño reiteró que todos los proyectos de infraestructura que impulse su Gobierno serán sometidos a consulta ciudadana, tal como ocurrió con la cancelación de nuevo aeropuerto de Texcoco."Hay que, primero, hacer la consulta (sobre el Tren Maya) para que los ciudadanos sean los que decidan. En todos los casos, van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Así es la democracia", sostuvo.En el caso del Tren Maya, abundó, habrá una consulta en la que serán incluidas las comunidades indígenas de la Península y el sureste."Se va a consultar a todas las comunidades, conforme se establece en las prácticas democráticas."Ya no es el tiempo de la imposición. Lo que sucede es que no quieren algunos aceptar la nueva realidad y se oponen a que se le consulte a los ciudadanos, pero nosotros vamos a preguntarle al pueblo. Y si la gente dice que no, no. Pero, la gente va a decir que sí", confió.Esta semana, Rogelio Jiménez Pons, designado como próximo titular del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur), informó que en 2019 solicitarán un presupuesto inicial de 6 mil millones de pesos para el arranque del proyecto del Tren Maya, cuya inversión total se ha calculado en 150 mil millones de pesos.El arquitecto, integrante del equipo encargado de la planeación del proyecto, precisó que dicho monto es preliminar y podrían pedir incremento de recursos públicos.López Obrador viajó a Campeche desde la noche del viernes pasado, y comentó que tomaría dos días de descanso en compañía de su familia.También utilizaría su tiempo libre para preparar los discursos que dará en su toma de protesta como presidente de la República, el primero de diciembre."Vengo a estar dos días en Campeche con mi familia. Vamos a estar de descanso dos días", mencionó el tabasqueño"Voy a escribir y a revisar unos textos para la preparación del inicio del nuevo Gobierno", dijo a los medios locales.

