Piden a AMLO respeto a ley e instituciones

Ciudad de México.- La manifestación contra la cancelación de la construcción del NAIM en Texcoco concluyó en el Zócalo con la exigencia al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que respete los procedimientos legales, las instituciones y que no encubra sus decisiones personales con consultas al pueblo."Queremos un México de leyes, de respeto a las instituciones y no más consultas patito", dijo en entrevista Laura Herrejón, excandidata del PRI a diputada, una de las organizadoras de la protesta.Herrejón calificó de muy exitosa la marcha que salió del Monumento a la Independencia y cuya participación cifró en 7 mil personas.En el transcurso hubo algunas discusiones con personas que estaban a un lado de la Alameda, quienes se burlaron de los manifestantes diciéndoles "fifís", un calificativo que López Obrador utiliza contra quienes lo cuestionan."¡Los fifís marchando, también se están bronceando!" , les gritaron.Los participantes mostraron pancartas contra la decisión de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y construirlo en Santa Lucía, luego de una consulta con menos del 1 por ciento de la población, organizada y aplicada por Morena."Voto por voto, casilla por casilla, lo queremos en Texcoco, no en Santa Lucía", se leía en una manta.Los manifestantes exigieron que el Presidente electo respete los procedimientos legales y los estudios de ingeniería que avalan la obra que ya lleva más de dos años, frente a la propuesta de Santa Lucía, la cual aún no cuenta con estudios de viabilidad."No permitiremos más consultas amañadas donde López Obrador y su partido sean quienes dicten la línea, impriman las boletas, pongan las casillas y cuenten los votos, no vamos a permitir una legalidad a modo", dijo Alejandra Morán, una actriz que iba con un grupo con playeras negras y la leyenda "Nosotros somos más".En la marcha participaron personas con playeras y chalecos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable de la obra en Texcoco, y personajes como la ex senadora oanista Mariana Gómez del Campo y el empresario Gustavo Jiménez Pons, el primero que ofreció comprar el avión presidencial, aunque dijo que no le han contestado a su propuesta.La protesta también incluyó el rechazo a la visita del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, para la toma de protesta de López Obrador.La movilización terminó sin discursos y con un grupo de ciudadanos que acordaron volver a marchar el 2 de diciembre, al día siguiente de la asunción de López Obrador.Los inconformes se retiraron de la Plaza de la Constitución después de entonar el Himno Nacional.

