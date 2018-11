Ciudad de México.- Personal de Ciudad Deportiva estimó que el próximo martes llegará a la ciudad la segunda caravana migrante que ahora recorre el sureste del país.Tras limpiar el espacio que sirvió durante siete días como albergue para el primer grupo, prevén que llegue otro grupo de mil 500 personas aproximadamente la próxima semana."Sólo sabemos que para el martes o miércoles van a llegar otros migrantes. Ahora, sólo se realizó la fumigación de las instalaciones", dijo un hombre que sólo se identificó como encargado del lugar.Afuera y dentro del Estadio Jesús Martínez "Palillo", sólo se encuentran las carpas más grandes que instaló el Gobierno capitalino.Ahora no hay organizaciones civiles ni voluntarios, solamente un grupo de policías, funcionarios de la Ciudad y algunos alumnos de la Vocacional 4 del IPN que se sorprendieron al ver que no hay nadie a quien entregar la comida que trajeron.También, están cinco hondureños que decidieron no seguir hacia Querétaro para pedir refugio en México, donde esperan encontrar trabajo."Nos quedamos porque vimos las noticias de Donald Trump, y está asegurando la frontera para que no pasemos", explicó Anthony Perdomo, originario de San Pedro Sula, Honduras.Algunos fueron trasladados en dos vehículos hacia la Casa de Acogida y Formación de las Mujeres y Familias Migrantes (Cafemin), en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.Otros como Jonathan, que ha viajado solo en el país, busca llegar a Monterrey, Nuevo León, para reunirse con sus dos hermanos."Yo espero encontrar trabajo ahí, esperaba encontrar a la caravana, pero se adelantaron", narró al ver ayer que ya no había nadie en Ciudad Deportiva.Otro más, quien se identificó como Erick Wilfredo, quiere viajar pero de retorno a Honduras, decepcionado de que en un mes no ha llegado a Estados Unidos."Ya no quiero seguir, está perro el frío, si encuentro como regresarme, me regreso", dijo el centroamericano.Por ahora, ningún migrante podrá quedarse en el lugar hasta que arribe la segunda caravana.