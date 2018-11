Marchan en defensa del NAIM

Ciudad de México— La marcha en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco llena un sentido del Paseo de la Reforma, del Monumento a la Independencia a la Glorieta de la Palma, y se dirige al Zócalo.En el contingente se distinguen muchos sombreros, muchos gorros rojos y blancos, así como personas gritando "¡Texcoco! ¡Texcoco!", "¡Populismo no!" y con carteles con leyendas de rechazo a la cancelación del NAIM en Texcoco y a la visita del Presidente venezolano, Nicolás Maduro.Los inconformes también critican la forma anunciada de gobernar por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, basada en "consultas populares"."No consultas amañadas", se lee en algunas pancartas."Necesitamos un aeropuerto que represente a México ante el mundo" y "Queremos procesos democráticos", se lee en otras.La manifestación fue convocada después de la consulta que realizó López Obrador para decidir el futuro de la obra cotizada en más de 285 mil millones de pesos en su primera etapa, y que ha generado acusaciones de grandes daños ambientales.Aunque durante su campaña había prometido cancelarla por costosa y porque estaba llena de corrupción, al final, el tabasqueño la sometió a consulta, organizada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin ajustarse a las leyes ni con garantía para evitar el fraude.La mayoría de los que votaron lo hicieron en contra del NAIM y a favor de que se construyan dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía.El Presidente electo se ha reunido con los empresarios constructores, a quienes ofreció indemnizarlos y nuevas obras."Esta marcha es por la legalidad, el Estado de Derecho y en contra de que se Gobierne a capricho", dijo Iván Ruiz."Hay 64 estudiosos que avalan la obra en Texcoco, en Santa Lucía no hay ni estudio de impacto ambiental"."Soy totalmente fifí porque no acepto tu falsa consulta", se lee en una manta, en referencia a la palabra que el Presidente electo utiliza para descalificar a quienes lo critican.Las consignas se van armando en el camino: "¡No soy fifí, trabajo por ti!" "¡Queremos Texcoco, ni que no un viejo loco!".Cerca de la Glorieta de Palma una mujer gritó: "¿No que no, pinches chairos?".

