Ciudad de México— El PT en Morelos pactó con Graco Ramírez, una guerra sucia “permanente y sistemática” contra Cuauhtémoc Blanco y convirtió a Tanía Valentina Rodríguez Ruiz en la “primera traidora de AMLO en Morelos”.Una tarjeta informativa no destruida por la anterior administración, revela la existencia del “pacto” entre Graco y Tania Valentina, hoy evidente por su postura oficial contra las primeras acciones de Blanco Bravo al frente del Ejecutivo."El documento interno confirma que PT es el ariete de Graco, porque no solamente se reunieron una vez, sino varias en recta final del gobierno anterior y pactaron una guerra sucia, sistemática, creciente, contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco para todo su sexenio”, dijo una especialista a quien se le consultó el contenido del documento a cambio de no ser identificada.Se trata de un reporte de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), entregada en mano propia al entonces Secretario de Gobierno, Miguel Colín López, que confirma la primera reunión:"Siendo las 00:45AM, ingresa a Casa de Gobierno, la C. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acompañada del C. José Casas González y el C. Juan Ángel Flores Bustamante; los recibe el C. Gobernador a las 01:10AM en la sala principal. Reunión a puerta cerrada. Pidieron que personal se retirara”.Sobre la dirigente estatal del PT en Morelos, en 2017, la PGR abrió una investigación por sus vínculos al crimen organizado (secuestro, huachicol, invasiones, narcotráfico, extorsiones). Fue acusada también, de ser el vínculo entre políticos y el grupo delictivo “Los Rojos”, a quienes supuestamente vendió las candidaturas a alcaldes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en Tlalquiltenango y Puente de Ixtla.La dirigencia nacional del PT nunca inhabilitó a su dirigente estatal, pese a las pruebas en su contra. Toda expresión al interior del Partido del Trabajo en Morelos, contra Andrés Manuel López Obrador, se comenta en clave “Rayito” y se nutre de denostaciones y burlas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.