Permiten en NL uso de fuerza letal contra delincuentes

Monterrey— El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, instruyó a los elementos de la policía estatal Fuerza Civil, a utilizar la fuerza letal contra los delincuentes, cuando esté en riesgo su vida, la de un compañero, o de cualquier ciudadano, publicó El Universal.Durante un acto para entregar reconocimientos por su trabajo a efectivos de la corporación, Fasci declaró que son de esperarse nuevas agresiones contra la institución, luego que la madrugada del viernes, dos presuntos miembros del crimen organizado, sometieron dentro de su propio domicilio en la colonia Las Misiones de San Nicolás de los Garza, a un hombre y una mujer, policías activos de Fuerza Civil, a quienes amarraron con cables durante unas nueve horas, y bajo amenazas los interrogaron sobre sus actividades policiacas.Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los delincuentes hurgaron entre sus pertenencias y los despojaron de sus credenciales de identificación, dos teléfonos celulares, un Ipad y una computadora.Durante la ceremonia de reconocimiento, que se realizó en el campo policial de Fuerza Civil número 1, Fasci informó a los preventivos sobre el incidente, y comentó que para protegerlos a todos, se formó un grupo especial para la búsqueda y captura de los responsables de ese ataque.Alzando la voz, expuso Fasci, “se instruye a todos los comandantes, a todos se les ordena que se cubran unos a otros y estén de lado de la gente y del ciudadano, a partir de hoy tienen órdenes de proteger y de usar la fuerza en los siguientes casos: cuando esté en riesgo su vida, la vida de un compañero o de cualquier ciudadano”.El nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado, quien asumió el cargo hace cuatro días, tras la renuncia de Bernardo González Garza, al ser nombrado presidente del concejo municipal del municipio de Monterrey, atribuyó la privación ilegal de la libertad de los elementos de Fuerza Civil, a la detención y traslado de varios cabecillas del narcotráfico.Afirmó que el incidente no fue cualquier cosa, aunque afortunadamente no los privaron de la vida, pero buscarán cortar de inmediato ese tipo de agresiones, para no caer en situaciones como en años anteriores.Los comandantes han sido instruidos para hacer uso de fuerza letal, pero tampoco se trata de salir a disparar a lo loco, sino en caso necesario, en defensa de su vida, de los compañeros o de la sociedad, porque si no están protegidos los policías, no podrán proteger a nadie.“Tienen autorización y sus comandantes están enterados de esta orden: con toda la fuerza de Fuerza Civil , ya es momento de demostrar el músculo, estamos trabajando para que esto cambie, si no cambian sus vidas, no podemos cambiar la vida de los demás, vamos a darle con todo, a salir a la calle, y cuenten conmigo siempre”, dijo Fasci en su mensaje a los preventivos.

