'Iniciativa sobre comisiones bancarias no es viable'

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que la iniciativa de Morena para reducir las comisiones bancarias no es viable.“Así como está (la iniciativa) el PRD no la ve viable; es decir, sí se puede lograr una mayor regulación para el efecto de las tarifas, pero si nosotros nos vamos a una sobreregulación cómo se está planteando, lo que vamos a generar es que haya un efecto negativo sobre los usuarios de los bancos, sobre los ahorradores, porque se va a buscar por otros medios cobrarle a las personas”, señaló.En entrevista, el legislador dijo que éste es un tema que se debe revisar, de acuerdo con lo publicado por Milenio.“Hay que hacerlo con cuidado, solamente ver si no hay una repercusión negativa hacia los usuarios de la banca”.El líder perredista consideró que la iniciativa impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, podría ajustarse porque “la intención no es mala, pero el planteamiento no es acorde con lo que puede funcionar”.“Me parece que se tiene que ir de manera detallada, que debe haber una reunión en todo caso, con la Comisión Bancaria y de Valores, con el Banco de México, y qué se tiene que analizar también el efecto colateral que tendría únicamente el quitar las comisiones. Yo sí creo que se podría lograr una reducción, pero no en los términos a que está planteada la iniciativa”, afirmó.El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que vale la pena revisar el tema “no es la primera vez que plantea, ya se ha planteado en varias ocasiones, pero hay que hacerlo con cuidado, solamente ver que no vaya haber una repercusión negativa con los usuarios de la banca”.Consideró que en el momento en que el tema llegue a la comisión, fijarán la postura del grupo parlamentario, “pero no así, porque lo generalizas, es un rebote hacia los usuarios de la banca. Y sí se pasan de vivos, pero se puede revisar… y entonces vamos planteando una norma de cuáles serán los lineamientos y cuáles son los lineamientos que se deben observar”.