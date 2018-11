Ciudad de México— Por segundo día consecutivo, migrantes centroamericanos que salieron esta mañana desde la Ciudad de México comenzaron a llegar a Querétaro después del mediodía.El grueso de esta primera caravana -después de que ayer se adelantaron cerca de mil 500 personas- arriba escalonadamente al Macrolibramiento de Palmilla- Apaseo El Grande, 50 kilómetros antes de la capital estatal, en aventones de camiones de diferentes tamaños, camionetas y algunos autobuses."Elementos de las corporaciones de seguridad del Estado brindan acompañamiento y apoyo vial", informó la Policía estatal.El exdiputado hondureño, Bartolo Fuentes, narró en ese entronque vehicular que algunos de sus connacionales y también los originarios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua toman otros aventones para llegar al Estadio Corregidora, provisionalmente habilitado como albergue."Aquí paran los camiones, el coordinador está llevando el control, cada camión que es solidario se le toman los datos de la placa, hora y todo eso, no hay ningún riesgo de que se nos vaya a perder ningún camión en el camino, se lleva el control", afirmó.En los otros albergues, como el de Palmillas y el ubicado en el Centro Cultural de San Juan del Río, se encuentra menos afluencia de los viajeros, según Martín Martínez, activista de la Asociación Estancias del Migrante González y Martínez."Pasó un tren con más de 200 personas de la caravana en Tequisquiapan, pero ellos van de paso, no se quieren quedar, según lo que me dicen tienen que llegar cuanto antes a la frontera", afirmó vía telefónica.Mientras hoy el Gobierno estatal espera poco más de 2 mil 500 personas, por la mañana también vigilaron la salida hacia Guanajuato de quienes se dispersaron de la caravana desde ayer.

