Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una convocatoria mundial "a manera de comercial" para subastar el avión presidencial a partir del próximo 1 de diciembre de este año.Desde su casa de transición en la colonia Roma, López Obrador ratificó su decisión de vender o rentar el avión presidencial con el propósito de utilizar los recursos en favor de los más necesitados.Incluso, estimó que, si es necesario, la aeronave se entregará a la compañía que lo fabricó.En seguida, el presidente electo reconoció que se trata de un avión eficaz, moderno y con mucha fama."Aprovecho para enviar un mensaje, hacer una convocatoria a quienes quieran comprar el avión presidencial; es un avión no sólo eficaz, moderno, es un avión cómodo, tiene una alcoba, tiene restaurant, tiene espacios amplios (...) Es un avión importantísimo, el que lo quiera comprar, yo se lo entregaría, haríamos una ceremonia y viajaría en un avión muy importante”, indicó el presidente electo.Y es que López Obrador destacó que no sólo es relevante lo que cuesta el avión, su utilidad y la comodidad de la aeronave, sino "la fama" que tiene."Está en subasta porque se adquirió ese avión en una cantidad de 7 u 8 mil millones, hay que pagar como 500 millones de pesos al año por mantenerlo, de financiamiento. Ayúdenme ustedes, transmitan esta convocatoria para que llegue a todas partes del mundo, puede ser que haya gente interesada y ese día que se venda el avión yo iría al hangar presidencial, les voy a invitar a ustedes que me acompañen y entregamos el avión al que lo compre. No es cualquier cosa, poder no sólo es dinero, es también fama, ahí está la convocatoria" sostuvo López Obrador.La subasta incluye también al resto de la flota aérea del gobierno de la república.

