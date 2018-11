Ciudad de México.- "Gracias por su confianza y cariño", le dijo con un nudo en la garganta la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, al presidente Enrique Peña Nieto.En uno de sus últimos eventos públicos con el primer mandatario, la funcionaria -inmersa en el escándalo por el desvío de recursos de las dos secretarías en las que ha estado- insistió en que atentaron contra poderes fácticos para implementar cambios."Quiero agradecerle porque me permitió servirle a mi país desde dos posiciones privilegiadas. Gracias señor presidente por su confianza, por su cariño... por su temple y su coraje para emprender importantes reformas para tocar intereses fácticos antes intactos, por su compromiso y amor por México", le dijo."Como mexicana, como ciudadana, como madre de una joven, como mujer que quiere vivir en una patria de iguales, próspera e incluyente sólo puedo reconocerle lo que ha hecho por nuestro país".Robles ha sido la Secretaria más polémica de la gestión de Peña Nieto, incluso los primeros meses el mandatario salió en su defensa después de que los partidos de oposición la acusaban de operar la estrategia electoral del Gobierno.La funcionaria acompañó al primer mandatario al Foro de Alcaldes Por la Nueva Agenda Urbana, organizado por el Infonavit y la ONU."Señor presidente, sin estridencias y con la ley en la mano, usted asumió que era necesario recuperar la rectoría del Estado sobre el territorio, afectó desde luego intereses muy poderosos (...)"No ha sido fácil, porque siempre dijo que no llegó para administrar a México sino para cambiar y para eso había que romper inercias y actuar con decisión y valentía contrario a lógicas inmediatas y electorales", argumentó.Desde luego, reconoció, falta mucho por hacer, pero, consideró, Peña Nieto deja una plataforma de la que se tiene que partir si se quiere cumplir con los objetivo de la Agenda 2030."Ahora nos tocará trabajar desde otras trincheras, porque nuestro compromiso con México es enorme como enorme es el orgullo que yo siento de trabajar a su lado", agregó.En respuesta, en su discurso, el presidente le agradeció su trabajo, y aseguró que fue una de sus funcionarias más entregadas y con mayor coraje para cumplir las encomiendas que le dio."Todo mi reconocimiento para una gran colaboradora", apuntó.El director de Infonavit, David Penchyna, también aprovechó para despedirse públicamente del Mandatario, incluso, por momentos también se le quebró la voz."Con humildad, con sentido de responsabilidad, como padre y como mexicano, deseo suerte a la próxima administración del Infonavit, de corazón realmente deseo que les vaya aún mejor que a nosotros porque si le va bien al Infonavit, le va bien a México", remató.

