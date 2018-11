Ciudad de México- La asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador es poco probable, toda vez que no se ha tenido alguna confirmación por parte del gobierno estadounidense, aseguró el propuesto como secretario de Relaciones Exteriores para el próximo gobierno, Marcelo Ebrard.Pese a que el miércoles circuló la versión que Trump acortaría su asistencia a la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Marcelo Ebrard afirmó que a la fecha no ha habido comunicación del gobierno de los Estados Unidos en ese sentido.No hay ninguna información ni mucho menos de carácter oficial que nos diga que vaya a venir el presidente Donald Trump, el que va a venir, está designado, es el vicepresidente.“Hasta el día de hoy no ha planteado él venir, porque tiene la reunión del G-20, en Buenos Aires. Esa noticia no tiene fundamento oficial. Hasta hoy no ha cambiado eso. No ha estado en sus planes venir. Al menos no nos lo han comunicado”, insistió Ebrard Casaubón tras reunirse la tarde del viernes con Andrés Manuel López Obrador en las oficinas del gobierno de transición.En contraste, dijo, Nicolás Maduro sí acudirá a la toma de posesión de López Obrador y desestimó los reclamos del PAN y de otros secto4res que exigen que el mandatario sudamericano no visite México."(Maduro) Fue invitado a la de Calderón. Y vino Hugo Chávez a la de Fox. México nunca ha dejado de invitar a los países con los que tiene relaciones diplomáticas”, recalcó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.Marcelo Ebrard reapareció en la oficina del gobierno electo tras visitar China, donde acudió a una exposición mundial, y además visitó parques industriales.Mientras que México importa productos de China por un monto de 60 mil millones de dólares, sólo se exportan 8 mil millones al gigante asiático."China va a reducir mil 600 fracciones arancelarias que tienen que ver con prácticamente todos los bienes de consumo que te puedas imaginar. Ahí hay una buena oportunidad para México.México va a revisar la propuesta del presidente chino en su política de apertura. Hay una buena disposición de China, es lo que vi, para que México participe más en su mercado y tengamos un intercambio mucho mejor”, insistió el futuro canciller en entrevista al salir de la casa de transición.Marcelo Ebrard consideró que es importante acercarse a los países asiáticos porque en ellos de genera la mitad de los avances científicos y tecnológicos del mundo, y está en vías de ser el centro de la economía mundial.Ebrard no tiene previsto acudir a Buenos Aires donde será firmado el nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá.