Ciudad de México.- Por tratarse de un asunto de orden federal, el Gobierno de la Ciudad de México descartó proporcionar transporte para los más de 4 mil migrantes centroamericanos que permanecen en las instalaciones de Ciudad Deportiva, aunque pueden continuar recibiendo apoyo de las brigadas capitalinas.Así lo dio a conocer el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, tras dar un recorrido de verificación al Centro Comercial Santa Fe, en el poniente de la ciudad, al ser cuestionado por las demandas recientes de los desplazados."Nosotros mantenemos la política de una ciudad hospitalaria de acuerdo a nuestras atribuciones y a la visión que tenemos como Ciudad."No vamos nosotros, es un tema nacional y para nosotros sería mucha responsabilidad y un tema de seguridad, no se va a proporcionar ningún tipo de transporte: no es nuestra función, no es nuestra atribución y no es nuestra visión", refirió Amieva.No obstante, el funcionario precisó que las brigadas de atención psicológica, jurídica y de salud podrían seguir acompañando la caravana."Si requieren que continúen nuestras brigadas, con gusto que nos digan en dónde y nos garanticen la seguridad en el traslado, las compañeras y compañeros manifestaron que se sienten orgullosas, orgullosos", señaló.Amieva refirió que hasta el momento se tiene registro de la salida de mil 500 centroamericanos que hicieron uso del Sistema de Transporte Colectivo, principalmente hacia las salidas del norte y norponiente de la Ciudad (Cuatro Caminos) en rumbo hacia Querétaro.Asimismo, el funcionario capitalino destacó el hecho de que, tras las elecciones legislativas en Estados Unidos, no se registraron nuevas entradas de migrantes a la Ciudad."Lo digo porque son los hechos, ustedes sacan las conclusiones: después de las elecciones ya prácticamente ya nadie ingresó a la Ciudad", señaló.

