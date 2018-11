Durante su estancia en Miami, la escritora y diputada Laura Esquivel dijo que declinó la invitación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dirigir la Subsecretaría de Diversidad Cultural debido a que es una "carga administrativa muy grande", publicó El Universal.Esta declaración la hizo la autora de Como agua para chocolate en una rueda de prensa en el Centro Cultural de México en Miami, localidad en la que se encuentra para participar en la Feria del Libro de Miami.“En un inicio había aceptado pero en este período de transición me di cuenta que es una carga administrativa muy grande y por lo mismo decline la invitación”, dijo al señalar que de ninguna manera significa se separará del proyecto “en el que llevo muchos años participando. Confío mucho en esta propuesta (la de López Obrador)”.La escritora, ganadora del premio Giussepe Acerby, de la Universidad de Verona, Italia, por la novela Tan veloz como el Deseo, presentará en esta feria El diario de Tita y Mi negro pasado, las novelas que completan la trilogía iniciada con la exitosa Como agua para chocolate (1989).En su charla Esquivel se refirió además al neoliberalismo, a la caravana de inmigrantes centroamericanos que atraviesa México rumbo a Estados Unidos, y sin mencionar por nombre al presidente Donald Trump dijo:“El que considera que una persona puede tener privilegios de vivir mejor que otro y de no querer perder esos privilegios porque le pertenecen, refleja una gran ignorancia”, dijo al señalar que “la seguridad familiar nacional es inversamente proporcional al bienestar de mi vecino pues estamos interconectados”.Indicó que “la gente que se maneja dentro de un mundo neolioberal solo lo entiende a través del dinero y si entiende que las bolsas de todo mundo están interconectadas y si se cae la bolsa de Tokio va a arrastar a las demás y ahí si lo entienden rapidamente empiezan a solucionar”.“El dinero aquí lo vamos a hacer crecer y desarrollarse, pero a un ser humano que esté buscando movilizarse en busca de una vida digna no se le permite e incluso se le castiga”, subrayó.“Son cosas que deberiamos de ver desde otra óptica, no estamos separados, no estamos fragmentados. La visión del modelo neoliberal es el de la competencia brutal el de la ley de la selva”, remató.Al referirse a ese cambio dijo que su personaje de Tita en Como Agua para Chocolate busca dejar de ser un ser oprimido y realiza una revolución interna, pero señalo que si en el mundo público esos cambios no van acompañados con cambios internos “se van a seguir cometiendo los mismo errores”.Esquivel fue recibida en la sede cultural mexicana por el cónsul de México en Miami, Horacio Saavedra, quien destacó su trayectoria y le entregó una copia del documento “Global Of Migration” de Naciones Unidas del que México fue co-facilitador con Suiza.

