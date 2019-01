Van diputados federales contra cobro en Misiones

Ciudad Juárez- Diputados federales por Ciudad Juárez revisarán los amparos promovidos por centros comerciales para cobrar en sus estacionamientos con el objetivo de promover leyes de Desarrollo Urbano que prohíban la acción en cualquier tipo de negocio, informaron Esther Mejía Cruz y Ulises García Soto.Ambos acudieron ayer a la Presidencia Municipal para entrevistarse con el alcalde Armando Cabada Alvídrez y solicitarle acceso a los amparos promovidos por empresarios, en especial por los de la plaza comercial Las Misiones, donde se comenzó a cobrar por entrar y permanecer en el aparcadero desde el pasado 3 de enero.Los legisladores emanados de Morena, aseguraron que la ciudadanía está totalmente inconforme con esa medida y ellos, como sus representantes, harán lo necesario legalmente para revertirla.Luego de la plática con el presidente municipal, los diputados indicaron que la junta fue productiva y se comenzará una lucha legal para derribar el cobro en el centro comercial.García Soto explicó que les van a entregar copias de dos amparos y ya se agendó una reunión, posiblemente el 21 de enero, con el secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo Chávez, quien recibirá a diputados locales y federales, además a un grupo de ciudadanos que encabezan la causa para que Las Misiones deje de cobrar el estacionamiento.Se analizarán los amparos para que juntos construyan una ruta para determinar cuáles son los artículos de la Constitución que tendrían que modificarse para echar abajo la protección federal.Consideró que será una cooperación importante, además buscarán a locatarios de Las Misiones porque al parecer de los diputados, el boicot promovido por redes sociales funcionó.“Hay una lucha jurídica que nosotros ya estamos viendo luces, tiene que ver también con una cuestión política e incluso económica… cuando comiencen a ver que el centro comercial no está recibiendo dinero en compras o ventas que estaban teniendo, pueden ceder por propia voluntad y no cobrar, esa va a ser siempre un arma de la ciudadanía”, declaró.Explicó que ya existe una ley estatal y un reglamento municipal, lo que debe desembocar en una ley federal de Desarrollo Urbano que prohíba el cobro en aparcaderos.Pero, también tiene que ver con la interpretación de la ley: “de nada sirve que estemos haciendo leyes que beneficien a la ciudadanía si hay jueces que están dispuestos a conceder amparos para hacer que algunos empresarios no cumplan con la ley, es una cuestión política y económica”.Indicó que existen intereses políticos en medio del conflicto, pero lo importante es que también hay uno muy fuerte de la ciudadanía para evitar los cobros, incluso algunos asistirán a sesiones de Cabildo para exponer su postura con relación a la problemática que se enfrenta.“Esperamos que la presión que la ciudadanía está ejerciendo también surta efecto”, dijo.Mejía Cruz declaró que existe muy buena disponibilidad de diversos sectores para revertir el cobro de Las Misiones, una vez que les presenten los amparos estudiarán la forma en que apoyarán desde el ámbito federal.Como gobierno, mencionó, siempre estarán del lado de la ciudadanía y van a trabajar por todos los medios, con iniciativas de ley y lo que se tenga que hacer para que se evite el perjuicio a los ciudadanos.“No vamos a descansar para que esto se haga una realidad, ya se hizo una vez, creemos que no debe volver. Como ya se hizo una vez, duele más ahora que vuelvan a cobrar sabiendo que se puede evitar”, enfatizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.