Ciudad Juárez- Con el objetivo de apropiarse de los espacios públicos del Centro de la ciudad, y realizar una identificación y documentación fotográfica de los íconos contemporáneos y antiguos del Centro Histórico, el Museo de la Revolución en la Frontera (Muref) organizó el Fototour 2019 para aficionados y profesionales que les interese conocer parte de la historia y la arquitectura de Juárez.Ogla Olivas, coordinadora del programa, comentó que mediante la utilización de nuevos dispositivos como el celular y la tableta, los participantes del taller subirán las fotografías a las redes sociales para darle promoción a la fotografía y a la cultura de Ciudad Juárez.La coordinadora dijo que eligieron el Centro de la ciudad porque se dieron cuenta mediante una encuesta que realizaron en las primeras sesiones del tour del año pasado, que de los inscritos fueron pocos los que visitaron el primer cuadro de la ciudad.“Queremos resaltar las cosas positivas del Centro Histórico, identificar los espacios, porque no los conocemos y no sabemos la trascendencia que tienen para la ciudad”, expuso Olivas.A este taller también se invitó al historiador del museo Carlos Rocha, para que enriquezca el taller mediante anécdotas y la identificación de los sitios emblemáticos, indicó Olivas.“La gente se sorprende cuando descubre que no estamos valorando algunos edificios, no les damos importancia, por lo que se les platicará sobre el marco histórico de la arquitectura, de la importancia que tiene la Ex Aduana”, agregó.En las clases se impartirá un taller con técnicas fotográficas, complementadas con algunos temas como la foto narrativa y los nuevos medios en la fotografía, donde aprenderán a contar historias a través de una imagen, mencionó Olivas.Otros de los tópicos que se abordarán serán los retratos y elementos sonoros del Centro Histórico, en donde los personajes que ya son íconos como los pachucos, las bandas de música y los murales serán una fuente de recursos fotográficos, añadió la coordinadora.“Es un programa incluyente porque hace parte a los eloteros, al señor que vende algodones, los boleros y los fotógrafos que ya tienen una historia”, expuso Olivas.La inscripción es gratuita, y continuará hasta el 18 de enero; antes de esa fecha deberá llenar un formato que puede solicitar en el Muref o al correo [email protected] Los cursos serán el último sábado de cada mes e iniciarán el 26 de febrero. El 4 de mayo y el 1 de junio serán el recorrido fotográfico.Entre los sitios que se programaron para visitar fueron la calle Ugarte, la avenida Juárez, el gimnasio Josué Neri Santos, La Fiesta, la Catedral, el Monumento, el Cine Victoria, el puente Paso del Norte, entre otros.“Mediante este programa hemos descubierto que a las personas les encanta la convivencia”, agregó la coordinadora. (Verónica Domínguez / El Diario)

