Ciudad Juárez- Los padres de uno de los tres hombres detenidos como sospechosos de un feminicidio ocurrido en junio del 2017 y quienes entregaron a su hijo a las autoridades al tener conocimiento del delito, rindieron declararon ante un Tribunal de Enjuiciamiento para aportar datos en contra de su propio vástago y el Ministerio Público (MP) presentó prueba científica en contra de dos de los sospechosos.El juicio oral número 176/18 se sigue en contra de Francisco Moreno González, Gabriel Armando Salgado Portillo y Édgar Baraquiel Castillo Alvarado, este último fue entregado por sus papás, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Tania Elizabeth Flores Monreal.Ella fue privada de la vida entre las 00:00 y las 03:00 horas del 10 de junio del 2017 en el interior de una casa ubicada en la calle Agua Marina número 9953 de la colonia Barrio Nuevo.Presuntamente los ahora detenidos golpearon a la víctima, principalmente en el rostro y el cuello, y la lesionaron en el cuello con un arma blanca.La causa de muerte de Tania fue asfixia por aspiración hemática, es decir, se ahogó con su propia sangre tras ser herida con el arma. Posteriormente el cadáver fue tirado a un lado del periférico Camino Real.Al juicio oral, que inició el martes pasado, compareció la mamá de Baraquiel ofrecida por el MP. La mujer narró que en junio del 2017 su hijo le dijo: “oren por mí, porque hice algo muy malo”. Y ella le preguntó qué había pasado, a lo que él respondió “matamos a una muchacha”. Pero ella no le creyó en ese momento. Sin embargo, cuando vio en un noticiero la localización de un cadáver en el periférico Camino Real relacionó las palabras de Édgar con ese hecho.Por lo que le comentó a su marido y ambos decidieron dar aviso a las autoridades. La testigo expresó que no se callaron porque su marido sufrió el asesinato de una hija años atrás y no desean que otra familia pase por una situación similar.También comparecieron dos peritos, una en genética y otra en química forense. La primera de ellas reveló que en el pecho de la víctima se recabaron células de descamación que corresponden a Édgar Baraquiel Castillo y Francisco Moreno.La química refirió que en un automóvil propiedad de un hermano de Édgar se hallaron manchas de sangre.La agente del MP a cargo del caso también presentó al Tribunal a una testigo que estuvo el 10 de junio en la casa donde presuntamente sucedió el crimen. Ella señaló que ese día fue dos veces al inmueble, en la tarde y en la noche, y vio a la víctima en una de las recámaras.Hoy viernes el juicio oral va a continuar con una prueba más ofrecida por el MP, la versión de una hermana de la última testigo quien también estuvo en la casa donde ocurrió el homicidio.

