Se queja de la CFE por corte arbitrario

Ciudad Juárez- Desde hace más de 10 días José Ángel Hernández, trabajador de valet parking, quedó sin luz en su domicilio de la colonia Carlos Castillo Peraza debido a un corte arbitrario que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para volver a tener este servicio deberá pagar 2 mil 100 pesos por un medidor que no dañó ni solicitó, expuso.Ante este medio dijo sentirse víctima de un abuso por parte de esta dependencia, en la que únicamente se le comentó que hace un año el disco de su medidor quedó atorado, razón por la que se hizo el corte y el cambio de aparato.Sin embargo, el afectado argumentó que jamás recibió una notificación y durante ese tiempo los recibos llegaron con normalidad y los pagó hasta que al llegar a su casa vio un cable de energía eléctrica cortado y ya no contaba con el servicio.Por su parte Karla Hernández, secretaria de la superintendencia de la CFE, indicó que de acuerdo con el sistema de notificaciones, se emitió un aviso por disco atorado en el 2017 y este indica el cálculo y el monto que debe pagar.“El hecho del desconocimiento de un adeudo a él no le exime la responsabilidad del pago o de que lo cubra en tiempo, entonces independientemente de que él no lo supiera, se le tendría que, en determinado tiempo de no haberlo pagado o que tenga cierto tiempo rezagado ese cobro sin que se presente el usuario porque no lo sabía, se tiene que hacer el corte del servicio”, dijo.“A lo mejor le pueden dar oportunidad de que no haga en un solo pago, una sola exhibición el pago, derivado que no es un uso ilícito, sino que es derivado a un problema del aparato de revisión que no es culpa del usuario”, expuso.José Ángel Hernández comentó que por este hecho acudió a levantar una queja contra la CFE en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero se le otorgó un citatorio para una audiencia el 11 de marzo.“Considero un robo descarado de parte de la CFE. Por esta razón pongo mi queja, mi recibo está pagado y no tengo. La CFE alega que el disco de mi medidor no funciona, ese no es mi problema, es de los trabajadores por no hacer bien el trabajo, no entiendo por qué dejaron pasar tanto tiempo si se supone que checan los medidores”, redactó.