Ciudad Juárez- A pesar que desde el pasado primero de enero el salario mínimo en la frontera se fijó en 176.72 pesos diarios, a través de las redes sociales presuntos reclutadores de empresas maquiladoras y del sector comercio ofrecen sueldos por debajo de lo que establece la ley.En grupos y páginas de empleos, diferentes compañías han publicado en los últimos días vacantes con sueldos de 121.42 pesos diarios, 55.3 pesos menos que lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).Aunque dicha dependencia apunta que esa cifra diaria no puede compensarse con bonos – de lo contario podrían ser sancionados con hasta 210 mil pesos–, en varios de los anuncios publicados en Internet se ofrecen vales y otras compensaciones extras.Uno de ellos hace referencia a la empresa canadiense BRP, donde desde el perfil de una persona identificada como “Idaly Fary” se menciona la contratación en la Planta 2, ubicada en la avenida Santiago Troncoso, con sueldo de 165 pesos diarios más 235 de bonos de despensa en el área de ensamble.Representantes de la empresa se deslindaron de la persona que realizó la publicación, afirmando que no la conocen ni en las agencias de contratación con las que trabajan.Iveth Cambry, gerente de Asuntos Públicos de BRP en América Latina, dijo que a nivel interno se realizó una campaña para dar a conocer los nuevos salarios en México, por lo que los que se ofrecen ahora son superiores al mínimo.Acosta Employment Agencia también hizo una publicación que apunta vacantes de operadores de producción para hombres y mujeres en una empresa del Parque Industrial Las Fuentes, con remuneraciones de mil 200 pesos semanales, equivalentes a 171.42 diarios.Carolina Reyes, de Acosta Agencia, dijo que las vacantes son para la empresa Gensaco, que todavía se encuentra en proceso de realizar ajustes en los sueldos conforme a lo establecido desde el primero de enero.“Esta empresa está en proceso de modificación de sueldos para cerrarlos incluso en 180 pesos diarios y ser competitivos”, aseguró.Mientras que Zapaterías Ofertazo publicó desde el perfil de “Juan Manuel” la contratación de vendedores sin experiencia con sueldo de 850 pesos semanales más comisiones, almacenistas sin experiencia con remuneraciones de 950 pesos por siete días y un bono mensual de 400 pesos.Al respecto, encargados de la tienda mencionaron que aunque el sueldo base es de 850 pesos, por semana los empleados ganan entre mil 500 y mil 700 pesos por las ventas.“Nosotros les ponemos ese sueldo porque aparte ellos comisionan todo lo que vende la tienda. La tienda nunca deja de vender y por eso les ponemos ese sueldo, además de que los ayuda a motivarse un poco para poder sacar más dinero”, comentó una persona que se identificó como Juan Manuel, de la misma tienda.Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores, explicó que independientemente de si se trabaje de lunes a viernes, el sueldo que se debe percibir es por siete días, por lo que a la semana un empleado debe ganar mínimo mil 237.04 pesos libres de comisiones o bonos.“En términos laborales es posible que haya jornadas o semanas reducidas, sí lo puede haber, pero se entiende que solamente sean dos días, ya de lunes a viernes es una semana completa”, apuntó.“También hay posibilidades de que se trabaje una semana reducida o una jornada reducida, en la que la persona vaya nada más cuatro horas, pero la base del pago siempre va a ser por el salario vigente”, añadió.Aquellos patrones o empleadores que no paguen a sus trabajadores lo equivalente al salario mínimo vigente por día laborado pueden ser sancionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con multas que van desde los 50 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, de entre 4 mil 200 y 210 mil pesos, declaró Ismael Dávalos Palacios, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.Afirmó que esa dependencia realiza inspectorías a las empresas para que se pague conforme a la ley. Dijo que no hay quejas hasta el momento de este tipo. Detalló que las compañías pueden llegar a un acuerdo con los trabajadores para pagarles el retroactivo acumulado en los días en los que recibieron menos de dicho sueldo.Directivos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) apuntaron que todas las empresas deben ajustarse al salario mínimo de 176.72 pesos y de ninguna manera se puede compensar con bonos ni comisiones, por lo que la remuneración mínima semanal debe ser de mil 237.04 pesos.“No se puede ganar menos del salario mínimo y esa empresa que está pagando 800 y 900 pesos a la semana está fuera de la ley, pero es un problema de ellos, cada empresa es independiente, aunque tiene que pagar el mínimo por lo menos”, dijo personal de esta cámara.Raúl de León Apráez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que tal y como se publicó en el Diario Oficial de la Federación, desde el primero de enero las empresas debieron ajustar los sueldos y subirlos a esa cifra diaria.Aunque mencionó que dentro de las empresas maquiladoras y de servicios que la Canacintra representa no existen casos de este tipo, como representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) vigilará que se cumpla con esta obligación.Añadió que las personas pueden reportar ese tipo de prácticas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para que se establezcan sanciones en contra de quienes paguen menos de lo acordado.El Diario buscó también a Martín Flores, director de Índex de Ciudad Juárez, para conocer una postura en este tema, sin embargo durante dos días seguidos se informó que estaba ocupado en juntas y conferencias. (Iris González / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.