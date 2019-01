Niega CEDH haber participado en 'megaoperativo' en Riberas

Ciudad Juárez- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó retirar sus siglas de los comunicados oficiales que distribuye a los medios de comunicación la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, informó Adolfo Castro Jiménez, primer Visitador de la dependencia.Lo anterior por un incidente registrado esta semana en el que el área de comunicación social de esa estrategia informó que personal de la CEDH había estado presente durante un operativo realizado el martes por unos 300 policías en la colonia Riberas del Bravo, cuando no fue así, según se informó.El comunicado oficial cita a la CEDH como salvaguarda de los derechos humanos en estas acciones, pero ningún representante estuvo presente en Riberas del Bravo verificando que no se dieran abusos por parte de los agentes de los tres niveles de gobierno que participaron en las revisiones de vehículos y personas.Adolfo Castro dijo que ya se habían tomado acuerdos en ese sentido para que en los comunicados oficiales de la mesa no se incluya a la CEDH si no está presente en los operativos al no ser convocados.El funcionario aceptó que no fueron requeridos en las revisiones de Riberas del Bravo, pero sí asistieron en dos operativos previos realizados en los bares de la avenida Manuel Gómez Morín y en colonias del suroriente de la ciudad, aunque en esta última les avisaron tarde los mandos de las corporaciones policíacas.Indicó que podría resultar delicado si se comunica oficialmente de la presencia de personal de la CEDH en operativos donde físicamente no estuvieron presentes, porque de darse un abuso policiaco se tendría que levantar una queja.Dijo que de diciembre a la fecha en estas acciones coordinadas donde participan las diferentes corporaciones de policía se han presentado 12 quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública y una contra la Comisión Estatal de Seguridad.Citó que las denuncias recibidas ante la CEDH están relacionadas con señalamientos de abuso de autoridad y robo.Aclaró que ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz la CEDH seguirá participando en las reuniones diarias y cuando sean invitados a los operativos también asistirán.

