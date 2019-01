Ciudad Juárez- A diez años de lucha por justicia tras la desaparición de su hija, una estudiante universitaria, ayer fueron velados los restos del activista Ricardo Alanís Santos, a quien familiares, amigos y más activistas por las mujeres desaparecidas, despidieron entre lágrimas y sollozos por su deceso a causa de un paro cardíaco por complicaciones de padecimientos respiratorios.Mónica Janeth Alanís Esparza, desapareció el 26 de marzo del 2009 cuando cursaba el segundo semestre de Administración y era considerada como una excelente estudiante, con un promedio general de nueve.Luego de este suceso Ricardo y su esposa Olga Esparza, pelearon junto al colectivo “Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas” en búsqueda de su hija “Moni” y en apoyo a otros casos similares, pero tres años después, se confirmó el término de su incertidumbre, fueron encontrados los restos de su hija en El Valle de Juárez.Yadira Cortés, presidenta de la Red Mesa de Mujeres, comentó que a casi 10 años de la lucha, que se cumplirían este marzo, Ricardo padeció muchos problemas de salud, derivados del estrés y la tristeza, aunque esto no fue motivo para dejar de luchar y exigir un enjuiciamiento a los responsables.“El cuerpo viviendo ante un estrés tan amplió durante 10 años, da de sí, y enfermó, la situación que el cuerpo está con bajas defensas y un montón de consecuencias a partir de la desaparición de su hija dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez” indicó.“Sabemos que estaba enfermo físicamente pero tenía una carga en el alma muy grande, una carga de la cual tiene corresponsabilidad hablamos de gobierno municipal, estatal y federal porque ninguna mujer debería de sufrir ningún acto de violencia, de desaparición, trata, feminicidio, sin embargo la hija del señor Ricardo vivió esta situación”, expresó.Destacó que Alanís fue un pilar de las familias que están en búsqueda de sus hijas y deja legados como exigencia de justicia, exigencia de la verdad, la reparación del daño y acciones de prevención “ni una más”.“En estos 10 años podemos hablar de miles de acciones públicas para la búsqueda de sus hijas”, comentó Cortés, y añadió que el caso de Mónica Alanís no ha tenido un juicio y no hay unos culpables sentenciados por su muerte.“10 años en espera de justicia es mucho, un año, un día es mucho, pero ellos están por cumplir 10”, mencionó.Entre lágrimas, ayer se veló el cuerpo del activista en la capilla uno de la funeraria Perches, ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos, y mañana se oficiará una misa de cuerpo presente a las 5:00 de la tarde en una capilla de El Jarudo, para después cremarlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.