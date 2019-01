Ciudad Juárez— Desde el inicio de la administración de Javier Corral, la representación del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez ha atravesado por renuncias de mandos, desaparición de dependencias y hasta la cancelación de las audiencias del mandatario en la frontera.A las más de ocho renuncias de funcionarios en Juárez, para contender en elecciones, y el posterior reacomodo en los puestos públicos, se suman los posteriores reacomodos en la administración pública de la frontera, en algunas ocasiones con perfiles que no llenan los requisitos de los nombramientos.Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, defendió la elección de personajes sin experiencia previa en el servicio público como funcionarios estatales.“Yo no tenía experiencia pública y aquí estoy… lo que yo le digo es que esta gente que entra tiene un compromiso con la ciudad, que lo ha demostrado a través de otras actividades y están entregados. El mismo problema tenían los del PRI o los de Morena, entonces ya vemos el Gobierno del presidente López Obrador que la gran mayoría del gabinete que él tiene son gente que no tiene experiencia en la función pública… pero con capacidad de servicio y honestidad, transparencia, etcétera”, dijo Dena.Uno de los casos de incumplimiento de perfil fue el de Jorge Ostos, quien con preparatoria como grado máximo de estudios, fue designado jefe de Transporte en Juárez, puesto que requiere, de acuerdo con la convocatoria emitida, un posgrado en áreas enfocadas al tema. Tras revelarse la inexistencia de la preparación, Ostos fue sustituido, aunque permanece en la nómina del Estado, adscrito a Gobernación.Con el objetivo de contender en las elecciones de julio pasado, varios integrantes de la administración pública estatal en Juárez renunciaron a sus puestos.Enrique Torres Valadez, vocero del Gobierno estatal; Evangelina Mercado, titular del Centro de Justicia para las Mujeres; Ramón Galindo, representante del gobernador; Javier Palacios, titular del Registro Civil; Javier Meléndez Cardona de Desarrollo Rural y Lucero Nieto del Instituto Chihuahuense de la Juventud.Tras más de mes y medio sin titular, después de la renuncia de Sergio Nevárez, la exdiputada panista Laura Mónica Marín Franco fue designada en septiembre pasado como titular de Recaudación de Rentas.Marín, con formación de ingeniería en Sistemas y una licenciatura en Derecho, y Carlos Ortiz, subrecaudador, no pudieron explicar en días pasados en qué consiste el concepto de “ingresos por venta de bienes muebles y servicios”, de acuerdo con la consulta que hizo El Diario a ambos funcionarios.Dena fue cuestionado sobre el perfil que tienen algunos funcionarios y la capacidad técnica y de formación para el desempeño de sus funciones.El representante del gobernador aseguró que aunque no se cumpla con el perfil idóneo, hay asesores que pueden ayudar a los funcionarios carentes de experiencia en el área.“Creo que ellos tienen la capacidad de hacerlo y si no, tienen colaboradores que son especialistas en las áreas que correspondan”, aseguró.En la Subsecretaría de Obras Públicas se hará efectivo en próximos días el nombramiento de Roberto Barraza, después de la renuncia de Andrés Carbajal Casas en septiembre pasado.El área lleva casi cuatro meses sin titular, al igual que las carteras de la Coesvi y de Gobernación.Dena dijo que la tardanza en los nombramientos se debe a que se busca a la persona “idónea” para los puestos de la función pública, además de que no se afecta la continuidad en el trabajo, aun cuando no hay titulares de área.Cuando en septiembre pasado el gobernador anunció varios cambios a su gabinete, se anunció que la Subsecretaría de Gobierno, en manos de Luis Fernando Mesta Soulé, abandonaba Juárez para trasladarse a la ciudad de Chihuahua.Además de los cambios y traslados de dependencias, Juárez ha dejado de ser sede de las audiencias públicas del gobernador, anunciadas en 2016 como uno de los mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.Dena justificó la cancelación de las audiencias de Corral, con el argumento de la baja asistencia de los ciudadanos.“Lo que encontramos es que el beneficio que se le da a la ciudadanía en esas audiencias estaba limitado, empezó bastante intenso y luego fue bajando, entonces el gobernador decidió que viniera a eventos y ahí tener la oportunidad de acercarse a la gente”, dijo el funcionario.Otros que salieron de sus puestos fueron Víctor Estala, en Transporte y Joob Quintín Flores Silva que era el jefe del Departamento Técnico de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura y actualmente se desempeña como presidente del PAN municipal.De acuerdo con datos ofrecidos por Dena, en Juárez trabajan 2 mil 860 empleados estatales, la mayoría de ellos en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón (conocida como Pueblito Mexicano), las principales oficinas de la representación.En épocas de alta afluencia, como cuando se anuncian los descuentos en tarifas de licencias y otros impuestos, cerca de 3 mil 800 visitantes acuden diariamente a la representación.El Diario ha registrado la saturación de los cajones de estacionamiento de la representación y cómo los usuarios han usado las calles aledañas para aparcar los vehículos, algunos de los cuales han sido multados en las últimas semanas debido a la obstrucción del paso vial.A la saturación del estacionamiento, y de las oficinas como las de Licencias y Recaudación de Rentas, se añade la existencia de goteras de la representación.Las filtraciones y caídas de agua derivados de las goteras han afectado las áreas de Educación, Recaudación de Rentas, Licencias, Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura y Comunicación Social.Actualmente a las goteras se suma el estado en el que se encuentran las casetas de vigilancia que reciben a los visitantes de las oficinas.En el acceso principal, de lado de la avenida Abraham Lincoln, una de las casetas tiene los cristales rotos, al igual que la lona que indica la entrada vehicular.