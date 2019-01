Es piloto aviador uno de los rescatados de secuestradores

Ciudad Juárez- Luego de ser rescatados por policías municipales de un posible plagio un piloto aviador y su hijo habrían huido de la ciudad, ya que según el fiscal, Jorge Nava López, no están localizables.A ambos se les busca por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación a efecto de obtener su versión relacionada con el “levantón” de que fueron objeto por parte de varios hombres armados que habrían llegado hasta su casa en el fraccionamiento Napoli, a las 3:00 de la madrugada del pasado martes, a bordo de cuatro vehículos, donde fueron privados de su libertad, según la versión oficial.Sin embargo en el domicilio particular donde ocurrieron los hechos, localizado sobre la calle Michigan, no han sido localizados y ya se les busca en otros lugares y con familiares a donde pudieron haber ido, de acuerdo con Nava López, quien no descartó que hayan salido de la ciudad tras los hechos.Como se informó ayer, un hombre de 62 años y su hijo de 26, lograron escapar de la cajuela de un auto Ford Focus luego de una persecución policíaca, donde quienes los plagiaron minutos antes dejaron abandonado el vehículo en las calles Jesús Soltero Lozoya y Pedro Meneses Hoyos, a un costado del Parque Central Poniente.Los policías municipales observaron que se desplazaba un convoy sobre la calle Teófilo Borunda y trataron de interceptarlos, pero se dieron a la fuga disparando contra unidades oficiales, según se informó por la SSPM.Jorge Nava aseguró que como resultado de esa intervención fue puesto a disposición de Fiscalía un detenido (Martín E.R) a quien se le formularon cargos de tentativa de homicidio, ya que presuntamente atacó con un arma larga a los policías municipales, y además se le acusa de privación ilegal de la libertad, toda vez que el delito se persigue de oficio.Comentó además que se abrió una segunda carpeta de investigación relacionada con cuatro armas localizadas durante la búsqueda de los responsables, mismas que se confirmó que no pertenecían a alguna corporación o formaban parte de una licencia colectiva lo cual se tuvo que descartar luego de que los plagiarios se identificaron como policías federales durante el “levantón”.Nava dijo desconocer los motivos porque las víctimas rescatadas evaden ser entrevistados, pero indicó que ese comportamiento no es propio de personas secuestradas.

