Apoyan terminales de gasolina de Chihuahua a las de otros estados

Ciudad Juárez— Gracias a la sobreoferta de gasolina que existe en Chihuahua, las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) locales de Petróleos Mexicanos están apoyando a las del sur del país donde se registra desabasto, indican datos obtenidos por El Diario.La información dada a conocer indica que Pemex cuenta con un programa para facilitar la oportunidad de entrega del combustible en las TAD a donde, por diferentes causas, no llega.Esa estrategia que se incrementó en los días recientes por la problemática registrada en el estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y la ciudad de México, como establecen reportes periodísticos.Aunque es una tarea común y no es extraño brindar apoyo a otras terminales a donde no llegó el combustible, este respaldo se incrementó en los días recientes desde Chihuahua y otras terminales de diferentes estados donde hay sobreoferta del hidrocarburo.Es variable cada día el número de cisternas con capacidad hasta de 33 mil litros que se utilizan en este proceso.A través de un comunicado publicado ayer por Pemex, se informó que Ciudad Juárez y el resto del estado cuentan con suficiente gasolina para satisfacer la demanda de los consumidores, por lo que no se prevé que aquí se registre desabasto como en otros estados del país.A través de un comunicado, personal de Pemex informó que las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) en Chihuahua, Ciudad Juárez y Parral, cuentan con suficiente inventario de combustible para satisfacer la demanda de los consumidores.En el boletín se da a conocer que se mantiene el abasto normal de combustible en el estado y que se cuenta con suficientes inventarios para el suministro de hidrocarburos a través de las tres terminales instaladas en el estado.Esas instalaciones cuentan con suficiente producto de gasolinas Magna, Premium y diésel para atender la demanda de la región.En el escrito los funcionarios de Pemex piden a la población no caer en especulaciones y que evite realizar compras extraordinarias.Agrega que Pemex seguirá implementando las acciones necesarias para erradicar el “huachicoleo” o robo de combustible, hecho que daña al patrimonio de los mexicanos y pone en riesgo la integridad y seguridad de la población.Se invita a la sociedad a denunciar el hurto de hidrocarburos al número (01800) 228-96-60 o al correo [email protected]

