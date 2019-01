Ciudad Juárez— El regreso a clases de las niñas y niños de la Escuela Primaria Club de Leones, ubicada en el bulevar Manuel Gómez Morín, fue afectado por la presencia de ratones que invadieron los salones de 4to. y 5to. grado “B”.Entre martes y miércoles las madres y padres de familia coadyuvaron en las labores de limpieza de las aulas donde se detectaron heces fecales de los roedores, informó el director del plantel, Juan Morúa.El directivo explicó a El Diario que los estudiantes no perdieron clases, ya que ocuparon aulas como la sala de usos múltiples donde tomaron sus clases de manera normal.El plantel se encuentra a un lado de un canal de aguas negras a cielo abierto y entre predios baldíos por lo que la fauna nociva, incluidas cucarachas y ratones, se hizo presente.“Donde pasaron los roedores se limpió con cloro para combatirlos, nos falta fumigar para que no entren más, afortunadamente los padres nos apoyaron en esta labor”, dijo Morúa.Francisco Chávez, vocero de Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte, dijo que la dirección escolar debe emitir la denuncia ante esta institución, la cual puede solicitar el apoyo a otras dependencias estatales como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y Protección Civil Estatal.Las madres de familia urgieron ayer la intervención de las autoridades educativas para evitar plagas de roedores y alimañas que puedan afectar la salud de los estudiantes.Una madre de familia informó que el pasado martes una niña llegó a su casa con un ratón en su mochila y le dijo a su madre que lo quería de mascota.El director de la primaria dijo que de no obtener ayuda oficial, los padres de familia deberán absorber el costo del servicio de fumigación.Con el paso de los años y la urbanización en ese sector de la ciudad, la escuela quedó entre fraccionamientos privados y predios baldíos.En el terreno contiguo a la escuela, por la parte trasera, se presume la próxima construcción de un fraccionamiento por lo que se inició con el emparejamiento del terreno y la remoción de escombro, lo que probablemente generó la salida de los roedores y alimañas.

