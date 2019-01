Les cobra JMAS servicio que nunca han tenido

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Anapra reportaron que debido a la falta del sistema de drenaje en tres cuadras tienen que arrojar el agua a la calle Coto Alado, que usan para bañarse, lavar ropa y limpiar la casa.Alrededor de 27 familias que viven en esa calle y en las calles Salmón y Salmonete todavía usan baños con fosas y desde el interior de su casa entubaron para que el agua desagüe en un hoyo en el exterior de la calle.María Guadalupe Ceja, quien tiene viviendo 20 años la calle Coto Alado, mencionó que ya se han acercado al Municipio y en la Junta municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pero no han solucionado su problema.“Yo tuve que gastar 5 mil pesos para poner una fosa de cemento afuera para que el agua no se estanque en la calle, porque siempre esta mojada, cuando no es un vecino es otro el que echa el agua a la calle”, mencionó Ceja.Por su parte, Imelda Andrade, quien tiene viviendo 35 años en la colonia, dijo que en su recibo de agua paga una contribución por un servicio del cual carece.“Yo tengo baño con letrina, y el agua que uso para lavar los trastes o la ropa se va por un tubo que nosotros conectamos hasta afuera, pero tuvimos que hacer un hoyo para que la calle no se llene de soquete”, dijo Andrade.Agregó que están reuniendo las firmas para llevarlas al Municipio y a la Junta para que les conecten el sistema de drenaje.“Cada vez que voy a pagar mi recibo les digo que no tengo servicio de drenaje, que cuándo van a resolver eso, pero no vienen”, comentó la afectada.Socorro Castillo ha vivido desde hace 37 años en la calle Coto Alado, en donde los vecinos tiran el agua que utilizan y por eso la calle permanece encharcada y con mal olor.“No es justo que unas cuadras más adelante los demás ya tengan drenaje y nosotros no, ya han venido a esta calle y se le ha pedido a la junta que nos ayude, pero no nos han dado una repuesta”, añadió Andrade.