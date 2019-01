'Plan Villa' fue un fraude en Juárez

Ciudad Juárez— Decenas de instrumentos musicales y balones desinflados, todos marcados con las siglas CD –alusivas a César Duarte– es lo único que queda en Ciudad Juárez del “Plan Villa”, programa impulsado por el exsecretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Marcelo González Tachiquín, detenido la tarde del martes pasado.Del programa, que tenía como objetivo crear hasta mil orquestas sinfónicas escolares en toda la entidad, no quedó rastro en Juárez, confirmó personal de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la frontera.“El plan completo era un disparate. A la escuela Federico de la Vega, por ejemplo, le asignaron en papel los instrumentos para la orquesta, pero es una escuela que ni salones tenía, menos capacidad para resguardar violines, y así en muchos casos”, dijo un funcionario de la dependencia en la zona norte.“Tenemos todavía algunos instrumentos pero están resguardados como evidencia, no se pueden entregar a las escuelas. Tampoco tenemos un inventario porque no hay ni siquiera facturas, relación o algún documento de ese programa; simplemente desapareció”, expresó el servidor público que solicitó la reserva de su identidad.Rocío Sáenz, excoordinadora de las escuelas de tiempo completo en Ciudad Juárez, dijo que el “Plan Villa” no fue más allá de eventos simbólicos.“Yo fui testigo de la inauguración del ‘Plan Villa’ en la escuela Nicolás Bravo. Hubo un evento y se entregaron algunos instrumentos, pero después ni una sola orquesta armada, nunca. Hicieron solamente lanzamientos del programa, pero nunca hubo maestros ni nada más”, señaló la exdiputada local del PRI.“Lo más probable es que ahora no encuentres ni un sólo violín”, mencionó.Sáenz expresó que en su experiencia como madre de familia, en una de las escuelas donde se implementó el plan, fue testigo de la falta de seguimiento.“Yo no puedo hablar en términos judiciales, oficiales, pero sí puedo decir que nunca vi una sola maestra de música con los niños, tampoco un solo instrumento, solamente los de la inauguración”, afirmó.Mario Dena, representante de Gobierno del Estado en Juárez, y Judith Soto, subsecretaria de Educación, declinaron dar alguna declaración sobre el caso, al tratarse, indicaron, de un asunto judicial.Soto únicamente dijo que de acuerdo con la información disponible no existe ninguna orquesta escolar que se haya formado en Juárez tras la puesta en marcha del “Plan Villa”.De acuerdo con el funcionario consultado que solicitó la reserva de su identidad, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado son las dependencias que han tomado el caso para la integración de las carpetas de investigación.Estas forman parte de la Operación Justicia para Chihuahua, el maxiproceso de judicialización en contra de exfuncionarios, empresarios y líderes sindicales cercanos al exgobernador César Duarte.“Ellos son los que le han dado seguimiento al tema, los que conocen qué paso con todos esos instrumentos que se supone que entregaron”, refirió.Como exintegrante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eleazar (nombre ficticio) fue testigo del arranque del “Plan Villa” en varios puntos de Chihuahua.Dijo que la idea de crear cientos de orquestas infantiles se proyectó como una megainversión que atendería de manera integral las necesidades de cultura y educación de los estudiantes chihuahuenses.“La idea no era mala, pero se cortaba el eslabón porque no había maestros de música. Los tenían que poner las asociaciones de padres de familia o a veces las autoridades municipales y si no había recursos o interés, entonces no había maestros y ahí quedaba todo el proyecto parado”, contó Eleazar.De acuerdo con archivos periodísticos, la inversión para la compra de insumos del “Plan Villa” fue cercana a los 120 millones de pesos.“Marcelo (González Tachiquín) gastó mucho dinero y no sirvió. Aunque en algunas comunidades de Namiquipa, Creel, Guerrero, Parral y Casas Grandes todavía hay algunos instrumentos, los niños pueden saber tocar una o dos canciones, pero nada más; formalmente no recibieron la educación musical, no se formaron las orquestas prometidas”, manifestó.El exlíder gremial dijo que la magnitud de los eventos de “entregas simbólicas” muestra que la intención del “Plan Villa”, presentado en marzo de 2015, era política.“No descarto que Marcelo lo hubiera hecho con el propósito de promover su imagen y la de su partido, eso era claro porque el exgobernador estaba en cada una de las entregas simbólicas”, expresó.Además, criticó que el la administración actual no hubiera seguido con el plan, a pesar de que existe el programa “Música en mi Escuela”.