Ciudad Juárez- Aunque hoy el Gobierno federal dará el banderazo de inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado de México y en Guerrero, para Chihuahua todavía no hay fecha de arranque confirmada debido a retrasos en la captura de los datos de los posibles beneficiarios.Hasta ayer, el equipo encargado de coordinar los trabajos de registro en Juárez reportó alrededor de 320 empresas dadas de alta como tutores dentro del programa y 12 mil jóvenes inscritos; de estos, alrededor de cuatro mil en la vertiente de becas para estudiantes de preparatoria y más de ocho mil en la capacitación laboral.La coordinadora regional de los programas sociales del Gobierno federal en Juárez, Elizabeth Guzmán Argueta adelantó que el programa seguirá un esquema de arranque escalonado en los estados del país, “esperamos que nos toque empezar antes de que termine el mes, esto nos alcanzará para terminar con el retraso que tenemos en el registro de estudiantes de preparatoria”, dijo.Esta parte del proceso tiene el 70 por ciento de avance debido a la interrupción por la temporada vacacional y todavía falta inscribir al programa a estudiantes de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbetis), los Colegios Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) y del Centro Municipal de la Artes (Cema).Guzmán Argueta adelantó que a partir de hoy empezarán a bajar los recursos federales para los pagos de los apoyos a adultos mayores de 68 años de edad y personas con discapacidad que fueron integrados dentro del Censo para el Bienestar, pero a nivel local no hay una fecha confirmada de inicio todavía.Las personas que se inscribieron en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en la categoría de becarios en la capacitación laboral recibirán a través de un correo electrónico un número de ficha con el cual podrán elegir el centro de trabajo que más les interese y la fecha en la que deberán iniciar su capacitación. (Pável Juárez)La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) anunció que las tarjetas donde se depositará el apoyo de tres mil 600 pesos mensuales a los jóvenes serán entregadas en todas las oficinas estatales de la dependencia , las Procuradurías de Defensa del Trabajo y en oficinas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).Los jóvenes que fueron incluidos al sistema de becas de dos mil 400 pesos para preparatorias a través de su institución académica deberán conservar el número de folio de su registro, pero todavía no existe información acerca de la forma en que las tarjetas de deposito serán repartidas. En este caso, tampoco hay fecha de la llegada de los recursos a Juárez, se informó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.