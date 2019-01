Ciudad Juárez— Con una huelga de hambre Rodolfo Mena Arzabe, de 52 años de edad, ha esperado desde el sábado afuera de la Oficina Federal de Conciliación y Arbitraje, para exigir justicia por siete años en los que no ha recibido pensión ni seguro social, pese a haberlos obtenido tras un accidente laboral en el 2008.“Hace siete años demandé al Seguro Social porque en el 2012 me hicieron una cirugía de la columna vertebral, tuve un accidente de trabajo y por los resultados médicos que me dieron, automáticamente me dieron una incapacidad permanente por invalidez, pero yo cuando me di cuenta tenía un sueldo de 65 pesos registrado, cosa que era mentira porque yo ganaba mil 700 por semana”, explicó el afectado.Comentó que al percatarse hizo una demanda por el sueldo que querían ofrecerle, pero pidió a la empresa, en la que trabajó por poco más de un lustro, que comprobara su sueldo y no se presentó, motivo por el que desde ese año inició una lucha por lo que considera justo para él, y en el 2016 se resolvió un amparo a su favor, pero expuso que tiene 19 meses sin saber nada de su caso.“A los cuatro años que sale la sentencia absuelven a la empresa que es la que nos tiene aquí y al seguro lo condenan a que me pague, porque me trajeron un perito de México para que me valorara y él me dio el riesgo de trabajo como yo lo estaba pidiendo”, dijo.En una carpa cubierta con hule y cartulinas en las que escribe “Necesito mi seguro, exijo justicia”, “exijo sólo lo que es mío” y “Sr. Presidente ya son siete años luchando sin respuesta alguna, ayúdeme por favor”, Mena Arzabe pasa las horas sólo con un colchón inflable, dos cobijas, un litro de agua y un par de sueros, negado a moverse hasta que se le otorgue lo justo.Al respecto Luz Elva Velo Sáenz, titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, expuso que al ser un asunto de reserva y derivado de la secrecía no se puede brindar información.“Lo único que puedo informarle es que el asunto del señor ya fue resuelto y ya no está en nuestras manos resolverlo porque ya sería ante los tribunales federales”, dijo.Y agregó “ya se le notificó y ya sería él que si está inconforme con la resolución puede impugnarla ante los tribunales federales, eso es todo”.