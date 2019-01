Cuidado con los tanques estacionarios

Ciudad Juárez— Con la compra de tanques estacionarios o de gas LP de segundo uso existe un riesgo de fugas que pudieran provocar una explosión.Las válvulas de los tanques a veces están dañadas y en la parte baja del cilindro puede estar el material oxidado que provoca los orificios, estos desperfectos son una causa de explosión, mencionó Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil.De acuerdo con el titular de la dependencia, en el 2017 se presentaron 27 casos por flamazos, y en el 2018 fueron 19.La mayoría de los accidentes se debieron por el mal manejo del cilindro, algunos tuvieron amarradas las mascotas que provocaron la caída del tanque y se dio el flamazo, otros por los desperfectos de las válvulas, en donde se produjo el acumulamiento de gas, indicó Matamoros Barraza.El titular mencionó que no se debe amarrar las mascotas en los cilindros para evitar accidentes y en caso de que se detecte una pequeña fuga pueden hablar al número de emergencias 911 para que acuda a revisar el desperfecto.Agregó que los usuarios deben verificar que el tanque no presente oxidación y orificios en la parte de abajo, porque es ahí en donde se acumula el gas y es probable que se produzca un flamazo que puede conllevar a una explosión.Si la empresa que proporciona el servicio le entrega un cilindro con desperfectos o visiblemente dañado pueden pedirles que se los reemplacen por uno en buenas condiciones.Cuando se solicite el llenado del combustible, de preferencia que sea el personal de la compañía quien lo instale.Matamoros Barraza dijo que el personal de la empresa gasera debe verificar con jabonadura que de las válvulas no salga gas, y que el regulador esté funcionando de manera correcta.Recomendó que en caso de que el cilindro ya tenga 10 años de uso se reemplace por otro para evitar flamazos.Para evitar las explosiones, el titular de la dependencia recomendó que se revise en los tanques estacionarios y cilindros de 45, 30 y 10 kilogramos una placa en donde se verifica el tiempo de vida.Por su parte, el encargado de una empresa gasera, quien omitió proporcionar su nombre, dijo que para evitar accidentes la empresa prefiere no llenar los cilindros que hayan excedido el tiempo de caducidad.Agregó que se les informa a los clientes sobre el estado en el que se encuentra el tanque y se les indica si hay algún desperfecto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.