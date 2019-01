Abren su hogar a más de 100 perros de la calle

Ciudad Juárez- Conchita, Pancho, Grillo y Coffee son parte de las 120 mascotas caninas que conviven de manera diaria con Guadalupe Grado, Alberto García y sus dos hijos en el refugio para perros Patitas Mojadas.Entre ladridos y saltos Guadalupe inicia desde las primeras horas de la mañana con la labor altruista de cuidar más de un centenar de perros que en un período de ocho años fue recogiendo de la calle.La asociación civil recibe animales maltratados, enfermos y hasta los que están moribundos, también le han dado abrigo a los que lleva la Dirección de Ecología del Municipio, dijo la encargada.“Hemos sacado familias de perros enterradas bajo las llantas de un camión, tardamos dos días para poder sacarlos”, mencionó García.Aunque hay algunas personas que son conscientes y dejan sus mascotas en las manos de Guadalupe y Alberto cuando ya no pueden cuidarlas, otras abandonan los animales afuera de la puerta del lugar sin importarles si está lloviendo o está haciendo frío o calor.Casos como el de Benito, al que le salían garrapatas como salen las hormigas de los agujeros y llegó casi en los huesos, son ejemplos que se presentan de manera frecuente debido a que falta que la gente haga conciencia en el cuidado y el respeto por los animales, expuso Guadalupe.“Hace tiempo llegó una familia de cuatro perros que sus dueños trajeron porque se enfermó su hija y se tuvieron que ir a Estados Unidos, por lo menos les importaron sus mascotas”, comentó Alberto.Anteriormente la familia salía con algunas mascotas a pasear, pero debido a la violencia prefirieron prevenir algún accidente, dijo la encargada de Patitas Mojadas.“Hace unos meses salimos a la calle para darles una vuelta, pero en estas calles pasan los carros muy rápido, ese día casi nos atropellan, a mí me dio mucho miedo ya sacarlos, mejor jugamos con ellos y les abrimos las puertas del patio para que no corran peligro”, añadió Guadalupe.El albergue para mascotas también promueve la adopción, por lo que si llega una persona interesada debe de cumplir con algunos requisitos.Entre ellos está tener un lugar espacioso y limpio, posteriormente deberá comprobar que le dé buen trato, y regresarlo en caso de que los encargados del refugio se enteren de que el animal no está bien atendido, y no se podrá regalar a terceras personas, es mejor devolverlo al lugar, precisó la dueña.Luego de que se da en adopción algún perro, se le solicita al dueño una cuota de recuperación porque el personal lo entregará vacunado, esterilizado y sano.“Algunos se van muy tristes de aquí cuando se los llevan, yo sufro cuando veo el lugar vacío, por eso pido fotografías unos meses después para saber cómo están”, refirió Guadalupe.El refugio es sustentado por la familia y apoyado por algunas personas, quienes cubren los costos por la atención del veterinario, y de 60 kilogramos diarios de alimentos que consumen las mascotas.La encargada solicita el apoyo de la comunidad para comprar las croquetas, lo que es una prioridad para continuar albergando a los perros abandonados de la ciudad.Patitas Mojadas está ubicado en la calle Bahía número 4060 esquina con Ayuntamiento, en la colonia Industrial. (Verónica Domínguez / El Diario)

