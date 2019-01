Cuestionan moral del presidente de EU

Ciudad Juárez— El director del albergue La Casa del Migrante, por donde han pasado cientos de centroamericanos en dirección a Estados Unidos y mexicanos deportados, cuestionó “la moral” con la que el presidente Donald Trump habla sobre la seguridad en la frontera.“Yo respeto al presidente, respeto los puntos que tratará de seguridad nacional y crisis humanitaria, que venga a la frontera y que dé su discurso, pero, ¿con todo lo que has hecho, te sientes con la moral de dar ese mensaje? Con todas las gomas, los brazaletes, los centros de atención, las familias que has separado, y con lo la muerte de los niños, ¿realmente te sientes con la moral de dar ese mensaje?, cuestionó el padre Javier Calvillo. El padre del albergue fue entrevistado antes del mensaje que dio el mandatario ayer en la noche.En cuanto al discurso que presentaría el mandatario estadounidense sobre los temas de seguridad nacional y la crisis humanitaria, el padre Calvillo mencionó que el mensaje sería para reafirmar su postura de cerrar la frontera sur a los migrantes.“Yo creo que cerrar las fronteras puede ser más fuerte, incluso, que las balas de goma y los gases que usaron en Tijuana”, refirió el sacerdote.“No se puede poner muros, ni ser racista, cuando la migración es a nivel mundial, no es la solución para esta realidad para un país 100 por ciento de migrantes”, agregó el director del refugio.Añadió que el discurso sería más agresivo, y que Trump plantearía la necesidad de mantener el muro con seguridad en las fronteras de México para que ya no entren más personas.Dijo que la migración es un hecho que se da en Europa y el Oriente, no sólo en los países de América, y son los mandatarios de los países quienes deben reunirse a dialogar para solucionar los problemas por los que atraviesan los extranjeros.“Ahorita ya la migración no está para muros, para discriminaciones, ahorita lo que deben hacer es sentarse y dialogar y hacer una política de migración en donde sea más humanizada y digna para los migrantes”, expuso Javier Calvillo.El director dijo que una de las soluciones para que la migración sea regularizada es proporcionar visas de trabajo, como lo hace Canadá.“Seamos realistas, en Estados Unidos quien hace los trabajos más pesados es toda la gente latinoamericana, en ese aspecto ellos nos necesitan, y nosotros los necesitamos. Mis respetos para Canadá, que es un país que ha recibido a migrantes que le han inyectado a la economía y respetan sus derechos”, aseguró el sacerdote.“Ojalá que con el mensaje que dé Trump también el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe su mensaje a favor de los migrantes” expuso el director del refugio.

