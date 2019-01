Ni con Mesa de Paz bajan homicidios

Ciudad Juárez- La implementación de una nueva estrategia para el combate a la inseguridad en todo el país no ha impactado en la disminución de homicidios dolosos en Ciudad Juárez.A poco más de un mes de trabajo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, una comparación entre los primeros días de enero de 2018 y de 2019 muestra que no ha habido impacto en la disminución de los asesinatos.Al 8 de enero de 2018, la Fiscalía General del Estado reportaba 29 homicidios en Ciudad Juárez. Las 29 reuniones matutinas y los tres operativos policiacos conjuntos entre los gobiernos federal, estatal y municipal no han logrado que baje la cifra de homicidios, que acumulan 28 casos para los primeros ocho días de 2019.De acuerdo con el alcalde Armando Cabada es todavía pronto para evaluar el éxito o fracaso de la estrategia.“El impacto no se va a ver todavía reflejado porque tienen que empezar a dar frutos los operativos y apenas llevamos tres operativos conjuntos, pero son muy recientes y apenas nos van a empezar a dar resultados”, mencionó el alcalde.“Recordemos que veníamos de un rompimiento, de no tener coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entonces que ahora tengamos una mesa donde están todos y hay contacto, diálogo, coordinación, es un logro importante”, consideró Cabada.Dijo que la mesa ha identificado la falta de urbanización en Juárez como un problema de alto impacto en el combate a la inseguridad.“Uno de los principales problemas es lo disperso de la ciudad, la propia falta de infraestructura, me refiero a lo que es pavimentar, llegar a los lugares donde tenemos georreferenciado problemas de violencia, que obviamente aprovechan los criminales. Las condiciones de la naturaleza de la ciudad representan un reto a vencer”, aseguró.Por ejemplo, dijo el alcalde, ahora la participación de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado permite conocer las sentencias de los asuntos iniciados por las corporaciones policiacas.“Eso era algo que no se tenía y ahora los juarenses pueden saben en qué termina una sentencia y lo estamos haciendo público”, dijo.Los reportes diarios de las corporaciones que participan en la mesa permiten ver que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la dependencia con más actividades, entre detenciones y arrestos.De acuerdo con Adolfo Castro, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ello tiene que ver con que en Juárez hay más elementos de la Municipal que de otras corporaciones.Dijo que además de las detenciones, órdenes de aprehensión ejecutadas, patrullajes y ayudas a la ciudadanía, una de las principales contribuciones de la mesa es la disminución de quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos.“Empezamos como todo, dando tumbos, pero ya ahorita se están afinando muchas cosas, nos estamos coordinando en muchas cosas. Por ejemplo, en los operativos andan todas las corporaciones y eso es muy bueno porque se andan vigilando unas con otras”, afirmó.Continuó: “Eso ha tenido ya un impacto en las cosas, porque por ejemplo si me llegan un día quejas de la Municipal de seguridad pública o de la Fiscalía, al día siguiente los veo directamente con ellos, cara a cara”.Por ejemplo, dijo, en noviembre pasado hubo entre 12 y 15 quejas en contra de la SSPM, mientras que del 1 al 31 de diciembre fueron cinco casos.“La Policía Militar, todos los del Ejército, ya no son los de antes. Es una realidad muy diferente a la del Ejército de antes cuando no querían someterse a nada, ahora no hemos recibido ninguna queja”, dijo a la vez que explicó que la CEDH es la institución que canaliza todas las quejas en materia de derechos humanos, aun cuando por facultades es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la que le corresponde atender las quejas contra instituciones federales.“Nosotros tomamos la batuta de tomar todas las quejas inclusive las que no nos corresponden. Estamos recibiendo quejas de todos y del Ejército no hemos tenido”, aseveró.Los reportes que hasta la fecha ha emitido la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz muestran que los trabajos de la Sedena se han limitado a los patrullajes de prevención y vigilancia y a corroborar datos de vehículos y personas.Castro recordó que ello se debe a la falta de una reforma que permita que el Ejército pueda realizar tareas de seguridad pública.Elizabeth Guzmán, delegada regional del Gobierno federal, indicó que las zonas en las que hay mayor presencia de elementos policiacos son el centro, suroriente, valle y poniente, debido a que ahí se concentran los polígonos de mayor violencia en la ciudad. Mencionó que además de la disminución de los homicidios dolosos, el objetivo de la mesa es bajar la incidencia delictiva de robo de vehículos, robo a casa habitación y a transeúntes. (Itzel Ramírez / El Diario)