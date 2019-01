Acumulan mes de retraso obras en la Escobar

Ciudad Juárez- Las obras para la reposición del colector Zempoala que mantienen cerrado parcialmente un tramo de la avenida Hermanos Escobar, entre Adolfo López Mateos y Plutarco Elías Calles, permanecerán hasta fines de enero.El retraso inconformó a vecinos y comerciantes de la zona que se quejaron por la complicación que tienen para ingresar a sus domicilios, y reportaron la caída de las ventas incluso a cero en algunos días.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dependencia descentralizada del Gobierno estatal, anunció en octubre, cuando inició la cuarta y última etapa de reposición de dicho colector, que concluiría las obras a finales de diciembre pasado, lo que no sucedió.“El relleno y compactación tiene un retraso por las condiciones climatológicas pasadas; ya está la obra hidráulica terminada, va un 85 por ciento de avance en los trabajos de compactación y pavimentación”, indicó la vocera de la JMAS, Corazón Díaz.“Para empezar, muchos clientes no pueden entrar, nos dijeron que a finales de diciembre pero se fueron de vacaciones dos semanas, estuvo cerrado y todavía tenemos el tráfico restringido”, dijo Héctor Sandoval, trabajador del negocio Frenos Exprés Plus, ubicado casi en el cruce con López Mateos.Comerciantes lamentan pérdidas por obras; hay días en los que las ventas caen a cero, afirmanSeñaló que hay días en los que las ventas cayeron a cero, porque el paso está obstruido.“Van 20 veces que se hunde ese colector”, agregó.El cierre ha afectado la circulación vehicular en ambos sentidos al habilitar sólo un carril en sentido oriente a poniente, por el que los autos se tienen que turnar el paso para cruzar todo ese tramo.Habitantes de esa calle también manifestaron su descontento al tardarse en ingresar a sus domicilios, mientras cuestionaron la lentitud de la JMAS por concluir una obra que ya se ha ejecutado varias veces atrás.“No es la primera vez que cierran, esperamos que ahora sí quede bien”, dijo Josefina Castro.Cabe recordar que ese colector tiene un historial de hundimientos que han ocasionado que en los últimos años la avenida Hermanos Escobar se cierre constantemente, afectando a negocios, escuelas y hasta fraccionamientos que convergen en la zona.La descentralizada ha invertido 47 millones de pesos en la reposición de esa tubería.Los trabajos de la primera etapa comenzaron en enero del año pasado. Este colector presentó 19 hundimientos en 2016, cinco en 2017 y uno más el año pasado, que retrasó los trabajos en el lugar, según archivos periodísticos.La JMAS informó que destinó una inversión estimada de 12 millones 400 mil pesos, con la instalación de 686 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad de 1.52 metros de diámetro, en la última etapa. (Javier Olmos / El Diario)

