Ciudad Juárez- Debido a errores en la investigación, ayer un Tribunal de Control ordenó la libertad de un hombre acusado de haber violado a su hijo biológico.El juez Alberto Ocón Campos señaló que el Ministerio Público (MP) no acreditó que se hubiera cometido un delito por lo que consideró inútil entrar al estudio de una posible responsabilidad por parte del detenido Heliodoro Caicero Hernández.En la audiencia pública, el resolutor dijo que el agente ministerial a cargo del caso no entrevistó a las primeras personas a las que él niño les contó que lo habían violado; el estudio psicológico se hizo a otro menor no a la posible víctima; en el informe médico, elaborado un año después de la fecha en que se dijo ocurridos los hechos, se documentó que el menor no presenta datos compactibles con una violación y el MP no recabó otros datos de prueba que reforzaran la declaración del pequeño denunciante.Al formularle cargos legales en contra de Caicero Hernández una agente del MP adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte señaló que en junio del 2017 sin poder precisar fecha, por la edad de la víctima, en el interior de una casa ubicada en la calle Volcán Chambalán del fraccionamiento Cerrada del Parque Heliodoro Caicero violó a su hijo de 9 años.La primera vez que la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- habló del tema fue ante personal de un juzgado familiar, donde la abuela materna tramita la guarda y custodia de él y de otros niños.Pero los agentes investigadores no entrevistaron al personal del juzgado; el médico legista José Francisco Lucio Mendoza, quien realizó el examen proctológico al niño el 22 de junio del 2018, documentó que en el cuerpo del infante no encontró datos clínicos compactibles con una violación y el psicólogo Jesús Martín Regis Celaya, realizó una evaluación a otro niño, no a la víctima.Por lo que el juez consideró que la acusación del niño quedó como un dato aislado e insuficiente para acreditar que había sucedido una conducta considerada como ilícita, aunque se trata de un delito que ocurre en la clandestinidad y a pesar de que las autoridades están obligadas por velar por el interés superior del menor.El resolutor resaltó que los datos aportados por el MP son insuficientes sobre todo al tomar en cuenta que la abuela materna pretende quedarse con la guarda y custodia de la víctima y de sus hermanos, y para ello debe desacreditar al padre biológico y es posible que hubiera aleccionado al niño.El juez ordenó la inmediata libertad de Heliodoro Caicero.Él llevaba meses preso pues el auto de no vinculación a proceso dictado ayer es en cumplimiento a una reposición ordenada por la Cuarta Sala Penal, quien dejó sin valor una anterior vinculación a proceso emitida por el juez Adalberto Contreras Payán debido a que en la primera audiencia inicial él no escuchó los datos de prueba y con ello dejó en estado de indefensión al procesado.