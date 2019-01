Ciudad Juárez- Desde hace un año, el doctor en oncología Armando Gutiérrez Salas inició con un consultorio para atender personas que padecían cáncer, pero al ver que algunos pacientes tenían dificultades para solventar los tratamientos de la enfermedad decidió realizar los trámites para conformar una asociación civil.Onamican es la unión de la palabra Onami en lenguaje rarámuri - que significa médico-, con la primera sílaba de la palabra cáncer-can- en español. El fundador de la asociación eligió ese nombre porque realizó sus servicios en la sierra Tarahumara cuando era joven.Hace siete años Gutiérrez Sánchez se jubiló; sin embargo, continuó ejerciendo su profesión, por lo que daba consultas de manera particular, fue entonces, cuando notó que eran demasiados los casos de personas que padecían cáncer y en las instituciones no había suficiente personal para atenderlas a todas.En la asociación colaboran 10 personas, entre médicos especialistas en oncología, ginecólogos cirujanos, anestesiólogos y voluntarios que apoyan a las personas que más lo necesitan.En un lapso de un año, ya han sido más de 100 personas que han recibido atención médica y han realizado sus tratamientos en Onamican.“Tenía pensado en hacerlo desde hace mucho tiempo, es una labor que alguien tiene que hacerla, es una satisfacción personal ayudar los enfermos y contar compañeros que hacen una excelente labor como voluntarias, algunas personas son sobrevivientes de cáncer”, manifestó el oncólogo.Agregó que debido a que es poco el tiempo que tienen atendiendo aún están en espera de poder recibir donación autorizada, por lo que se cobra una cuota de recuperación que se invierte para mejorar el servicio de los enfermos.En el lugar se atienden de manera frecuente pacientes que padecen cáncer de mama, algunos matriz, colón, estómago, próstata, testículos y ganglios.A la asociación llegan personas de toda la ciudad; sin embargo, los tratamientos son demasiados costosos, y llega el momento en que la familia ya no puede continuar pagándolos, agregó Gutiérrez.Para tratar el cáncer debe de darse una atención multidisciplinaria, en la que varios médicos de otros hospitales o clínicas que participan con el seguimiento del paciente, añadió el especialista.Como parte del apoyo, se omite el cobro de consultas, según sea el caso, y la asociación se encarga de enviarlos a clínicas con las que hacen convenios para reducir los precios.Las citas en el seguro social son muy tardadas debido a que han aumentado los casos de cáncer, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envía a Onamican a los pacientes para su atención, y posteriormente, los derechohabientes se realizarán los estudios en la clínica correspondiente.También hay pacientes que envían de otras asociaciones para recibir tratamiento porque les es imposible seguir pagando su atención.“Hace falta una asociación que se dedique para atender de una manera integral a las personas que padecen cáncer, yo tengo la ilusión que con el tiempo pueda ser una asociación para personas humildes que no tengan para pagar su tratamiento”, expuso Gutiérrez Salas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.