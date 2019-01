Caso 'Tomatito': 'Dejaron de buscar a mi hijo'

Ciudad Juárez- Juan Manuel Ruiz García, de-saparecido desde el pasado 4 de julio del 2018, dejó de ser buscado por las autoridades denunció públicamente Daisy García, madre del menor.La entrevistada dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no realiza más operativos de búsqueda y teme por la integridad de su hijo“Creo que las autoridades se están olvidando del caso de mi hijo, pero yo no, por favor, les pido que me ayuden a seguir buscando a mi hijo. Ya son seis meses de no saber nada de él”, dijo a El Diario la madre.Daisy García expuso que aunque han sido varias las personas que han asegurado que su hijo ha sido visto en diferentes calles de la ciudad y la propia autoridad ha manifestado que el menor está fuera de su casa por su propia voluntad ella no lo cree así.“La gente dice que lo mira, pero hasta ahora la Fiscalía no ha podido dar con él”, refirió.Precisó que a las autoridades se les ha informado de algunos puntos que le han mencionado “pero nomás no me ayudan”, agregó.Anteriormente el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, informó que “aparentemente el niño se encontraba en un estado colindante con Chihuahua”, según las investigaciones que se realizaban.Oficialmente las investigaciones arrojan que el menor está con adultos conocidos, luego de que salió de su casa por su voluntad y, de acuerdo con el padre del menor ante la FGE, siempre procuró juntarse con personas de mayor edad y le gustaba la calle.La FGE mantiene vigente la recompensa de 150 mil pesos a la persona que aporte los datos fidedignos que permitan ubicar a “Tomatito”.Las personas con información real que permitan la localización del menor, pueden comunicarse al teléfono (656) 629-3300 extensión 50713. En este caso, precisó, cualquier ciudadano puede retener al menor y llamar a ese número para entregarlo a Fiscalía y hacerse acreedor a la recompensa.