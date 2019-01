Ciudad Juárez- Ante la falta de mantenimiento de las obras del Programa de Movilidad Urbano (PMU) el Ayuntamiento aprobará un Reglamento para la operación, mantenimiento y conservación de las obras, se revisó ayer en la comisión de Gobernación.Aunado a ello la comisión trabaja en la conformación de un comité ciudadano que se encargue de vigilar los trabajos que se realicen, afirmó el regidor coordinador de la cartera de Gobernación, José Ubaldo Solís.Explicó que el reglamento y el comité se crearán debido a que las obras ejecutadas deben contar con un mantenimiento que hasta el momento no ha dado.Además, no se pueden realizar obras de mantenimiento ni de operación en el Plan de Movilidad Urbana porque no está establecido en el contrato celebrado entre el Municipio y la empresa que realizó las obras.“Las obras deben tener mantenimiento y conservación, por eso proponemos el comité, para que vigile los trabajos que se deban hacer”, expuso Solís.En 15 días, los integrantes de la comisión de Gobernación sostendrán una reunión donde además participarán la Dirección General de Obras Públicas, la Comisión de Obras Públicas y la Dirección de Gobierno, agregó.“Este reglamento menciona básicamente del mantenimiento, las responsabilidades de la empresa para que puedan observar las obligaciones que han asumido en cuanto a la obra, las garantías que se le pueden dar, y la responsabilidad de daños causados por terceros serían analizados en este reglamento”, señaló.Los trabajos de mantenimiento y conservación de las obras del Plan de Movilidad Urbana están suspendidos desde hace más de un año, debido modificaciones en el contrato con la empresa Movicom, Infraestructura y Pavimentos S. A. P. I. de C. V. que no fueron avalados por el Congreso del Estado, de acuerdo con información de la Dirección de Obras Públicas.Entre los trabajos que no se han realizado, por ejemplo, está la limpieza de 80 pozos de absorción que hay en las calles del Plan de Movilidad, lo cual ocasiona ya algunos encharcamientos en ciertos tramos de esas vías, establecen datos periodísticos, basados en información oficial.

