Ciudad Juárez— A partir de este mes se podrán dar en adopción los animales que rescata la Dirección de Ecología y que están resguardados en el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (Rammi), afirmó titular de la dependencia, Margarita Edith Peña Pérez.Dijo que actualmente hay 21 perros que fueron rescatados por maltrato, abandono y heridas.Agregó que tan sólo en la última semana de diciembre se retiraron nueve perros.“Sí se han hecho multas, y al principio se trata de explicarles a las personas; muchas veces es ignorancia, por ejemplo que no saben el largo de la cadena que debe tener un perro, cuando los tienen encadenados”, manifestó la directora de Ecología.Explicó que los inspectores explican a los propietarios las condiciones en que deben mantener a sus mascotas, en cuanto a espacio e higiene.Si hay una reincidencia en los hechos se multa al dueño en la segunda ocasión, y en la tercera visita si persiste la situación se retira el animal.“Nada más hay decomiso en la primera visita cuando hay lesiones en el animal”, mencionó.Peña dijo que por ejemplo, en uno de los últimos casos un can se retiró en la primera inspección porque le habían cortado la cola.“En los demás casos eran perros que vecinos habían rescatado porque los dueños los maltrataban y no los podían tener en sus casas”, expuso.Dijo que los animales rescatados están en tratamiento, en el caso del perro que le cortaron la cola entró a cirugía, y el resto está en etapa de sociabilización tanto con humanos, como con otros animales, y ya están listos para adoptar.Aseguró que en este mes se inaugurará oficialmente el Rammi y a partir de ahí la población en general podrá adoptar las mascotas rehabilitadas.Expuso que algunos de los animales que se han rescatado han sido acogidos por el mismo personal de la dependencia, pero en enero ya estarán disponibles para el resto de la ciudadanía.La funcionaria dijo que aunque para el 2019 no se etiquetó recurso para el Rammi, existe el interés de la administración municipal de asignar el presupuesto necesario para croquetas, medicinas y lo demás que se requiere.En tanto se autoriza ese recurso, lo que se necesita se asigna del gasto corriente de la Dirección General de Ecología.“Afortunadamente la cultura en bienestar animal ha avanzado, creo que tanto los ciudadanos, como nosotros Gobierno hemos comprendido la importancia en este tema”, aseguró Peña.Dijo que en este proyecto está involucrada además la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), los Colegios de veterinarios, laboratorios y asociaciones civiles.Explicó que por ejemplo, la UACJ apoya con alumnos para el cuidado de los animales, el Colegio de Veterinarios en esterilizaciones masivas que están proyectadas y laboratorios como Bayer donó recientemente 75 kilos de comida para perro y 50 para gato, así como medicamentos para la atención de las mascotas.

