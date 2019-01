Ciudad Juárez— Con el regreso a clases de casi 300 mil alumnos no sólo se notó un mayor flujo vehicular en la ciudad, sino también la afluencia de compras en las distintas papelerías cercanas a instituciones educativas.“En las vacaciones estuvo muy muerto, hoy (ayer) ya se notó la diferencia”, dijo Aydee Pinela, dueña de un negocio papelería cercano a una escuela secundaria.Cuadernos, plumas, lápices y borradores fueron las principales demandas que atendió ayer antes del ingreso a clases de ambos turnos y a las salidas también, cuando ya habían otras peticiones extra.La señora Murillo acudió ayer a uno de estos negocios para comprar una mochila a su hija María, quien cursa el segundo grado de primaria y a pesar de ya haber comprado una, indicó que resultó defectuosa y tuvo que destinar ese recurso que no contemplaba en este regreso a clases.“Me gasté 300 pesos y eso porque la encontré en oferta”, expresó, además de comentar que es un gasto con el que no contaba ya que es la mitad del ciclo escolar .“Sí te saca de balance porque imagínate todavía ni te pagan la semana completa, todavía no es día de pago y ya se hizo el gasto y casi todas las semanas te piden un artículo que tienes que comprar forzosamente en la papelería”, dijo.Expuso que son entre 50 y 100 pesos los que se deben destinar para cosas que les encargan a los niños en la escuela, pero hay ocasiones especiales donde se supera el monto que normalmente guarda.“El año pasado para cerrar el ciclo escolar le hice una maqueta de Paquimé y me gasté 300 pesos en la pura maqueta, bajita la mano”, platicó.Otras madres de familia entrevistadas, indicaron que cada inicio de clases las visitas se hacen más recurrentes a las papelerías, pues casi todos los días se les encarga a los niños artículos como mapas, planillas y cartulinas, por lo que estiman que cada semana se hace un gasto que puede ir desde los 5 pesos para un borrador hasta más de 100 en artículos para proyectos finales.

