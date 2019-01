Paran juicio sobre golpiza de juniors

Ciudad Juárez— El proceso que se abrió aquí en contra de los presuntos agresores de Sebastián Alejandro Díaz Ponce, a quien al parecer golpearon la madrugada del 22 de mayo de 2017 en el exterior de un centro de diversión local, fue suspendido por un acuerdo propuesto por representantes de los acusados que el afectado aceptó.Aunque la suspensión condicional del proceso deja prácticamente ya sin efecto acción alguna del lado mexicano contra los acusados, el afectado decidió hacerlo como parte de la estrategia para que se evite alguna afectación al proceso que fue abierto en El Paso, explicaron personas relacionadas con el caso.A pesar del estatus derivado de la suspensión a los acusados Sebastián Zapata Pozo, René Pinoncelly García y Óscar Eduardo Valencia Aguayo, los únicos tres vinculados a proceso de los cinco presuntos atacantes señalados de forma inicial, se les impuso una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye que no se acerquen a la víctima.Los entrevistados dijeron ayer que el proceso que se comenzó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) fue un “viacrucis”, ya que detectaron tráfico de influencias porque las familias de los acusados, integradas por empresarios, tienen relaciones con funcionarios.Podría decirse que se realizó un acuerdo entre las partes y la defensa no tuvo oposición a la suspensión del proceso que pidió la representación de los acusados, dieron a conocer los informantes.“Era muy complejo validar aquí la acusación, iba a resultar muy complicado”, dijo uno de los entrevistados.Los inconvenientes están relacionados con el reclamo por 120 mil dólares, alrededor de 2 millones 361 mil 600 pesos, que es el dinero que se invirtió en la atención médica que recibió Díaz Ponce –nieto del regidor y médico juarense Carlos Ponce Torres– en instituciones médicas de El Paso, explicaron.Entonces, dijeron, el afectado y sus representantes decidieron suspender el proceso en noviembre anterior para no entorpecer la demanda civil que fue interpuesta en territorio de Estados Unidos en mayo del 2018.Reportes periodísticos indican que el 17 noviembre de 2017 varios hombres fueron acusados del delito de lesiones calificadas en contra de Díaz Ponce; además de Zapata Pozo, Pinoncelly García y Eduardo Valencia Aguayo, también fue señalado Diego Cantú Peraldi.El Tribunal de Control les permitió enfrentar el proceso penal en libertad, pero les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y firmar cada 15 días ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales durante un año.El juez Antonio Coss Araujo negó la petición del Ministerio Público y la representación de la víctima para que los acusados depositaran una garantía económica.Una agente del Ministerio Público narró los hechos durante la celebración de la audiencia; dijo que entre la 01:30 y las 02:00 horas comenzó una discusión dentro del perímetro del bar Silver Fox, ubicado en las avenidas Paseo Triunfo de la República y Vicente Guerrero, de los acusados con Díaz Ponce y Perry Taibol Tercero Wolf.La fiscal dijo que los sospechosos esperaron a ambos junto al estacionamiento para golpearlos, pero el más afectado fue el reclamante.Díaz Ponce sufrió doble fractura de mandíbula con luxación de la articulación temporomandibular izquierda, fractura de tabique nasal con herida cortante, escoriación en codo y mano izquierda y una equimosis en el costado derecho, se estableció en el reporte médico.Las lesiones que presentó fueron clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y sí dejan consecuencias médico-legales: mala consolidación ósea, mala oclusión oral y desviación del tabique nasal.Los acusados se reservaron su derecho a declarar.El 23 de noviembre del 2017, el Tribunal de Control vinculó a proceso a Zapata Pozo, Pinoncelly García y Valencia Aguayo, pero dejó sin cargos a Cantú Peraldi, quien sólo le dio un empujón a la víctima.El juez Coss Araujo determinó que había datos de prueba para presumir que los vinculados participaron en los hechos y eran presuntos responsables del delito de lesiones calificadas cometido en perjuicio de Díaz Ponce.La autoridad fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.En mayo del 2018, el afectado interpuso una demanda civil contra sus cinco presuntos agresores en El Paso para exigir el pago de poco más de un millón de dólares por daños y lesiones.La acción fue interpuesta en el Condado de El Paso contra Oscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi y José Andrés Contreras Hayes.La demanda establecía que los acusados son ciudadanos de Estados Unidos o poseen fuertes vínculos en El Paso, lo que hace viable que sean enjuiciados en el lado estadounidense.Díaz Ponce declaró ante autoridades de Estados Unidos que luego de la agresión fue amenazado físicamente por los acusados, quienes le advirtieron que no presentara cargos en México.Con ese argumento, el tribunal con sede en El Paso decidió tomar el caso para garantizar la seguridad de Díaz, quien temía por su vida al no contar con el apoyo necesario por parte de las autoridades mexicanas.En septiembre pasado un juez del Condado de El Paso determinó que el proceso contra los acusados sí procede, los interesados dijeron que el juicio comenzará en alguna fecha que fijará la autoridad a lo largo del presente año.

