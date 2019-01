A sus 20 años lucha contra el cáncer

Ciudad Juárez— Una noticia inesperada llegó a la familia Tovar Sánchez: desde hace nueve meses Yamilex Yolanda, de 20 años, fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en la garganta, así que tuvo que dejar de trabajar para realizar actividades que le permitieran generar más ingresos para reunir la cantidad de 400 mil pesos para continuar con sus tratamientos.Para sustentar los gastos, el padre de Yamilex ha pedido préstamos en el trabajo y grupos de Facebook; familiares la han apoyado en los boteos y su madre vende tamales y champurrado. Gracias a esos apoyos pudieron costear alrededor de 100 mil pesos de algunos tratamientos.“Empecé con ganglios en el cuello; al principio no sentía nada, después me faltaba el aire y el brazo me dolía, se me ponía morado porque se me extendió al pecho y no podía respirar”, expresó la entrevistada.Yamilex cuenta con Seguro Popular, y le cubrió un estudio que se realizó para saber si aún tiene células cancerígenas; de 18 mil que debía pagar, fueron 8 mil 500 que costeó de su bolsillo.Abrazada de su niña, la entrevistada platicó que no recibe pensión por parte del padre de sus dos hijos, es por eso que ha tenido que buscar también ayuda en la asociación Onamican, en donde se ha realizado las quimioterapias.Con el apoyo de la organización, Yamilex paga 5 mil pesos por las cuatro quimioterapias a la semana y en las instalaciones recibe el tratamiento.Anteriormente fueron 24 mil pesos de dos quimioterapias que pagó el año pasado, pero como no le hizo reacción debió cambiar a las que se le aplican actualmente.La entrevistada platicó que necesita unas cápsulas que tienen un costo de 130 mil pesos cada una, y necesita tres para poder recibir un trasplante de médula ósea.En caso de que el Seguro Popular no cubra los gastos del trasplante, deberá pagar 2 millones de pesos en la Ciudad de Monterrey.Debido a que se le practicará una importación de médula también tendrá que juntar para los gastos del viaje y el hospedaje.Yamilex invita a la población para que que acudan a la kermés que organizó HighLife Jrz el 13 de enero en el parque Albert, ubicado en la calle Ramón Rayón y Santiago Troncoso, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.En el evento participarán tres grupos musicales locales y también habrá un espectáculo de payasos.El próximo 19 y 20 de enero familiares y amigos realizarán un boteo en el cruce del bulevar Gómez Morín y Waterfill, y en el bulevar Zaragoza y la avenida Panamericana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 528-16-45.Comuníquese al teléfono (656) 528-16-45