Se normaliza horario de venta de alcohol

Ciudad Juárez— Sin una sola sanción a bares durante un mes, desde ayer se normalizó el horario para la venta de alcohol después de la extensión decembrina permitida por el Departamento de Gobernación estatal, informó la dependencia.Tiendas de abarrotes, expendios, tiendas de autoservicio, restaurantes, bares y centros nocturnos operaron una hora más del 6 de diciembre al 6 de enero, como un estímulo otorgado por las autoridades en la temporada con más fiestas en el año.Jorge Ostos, asesor técnico de Gobernación en Juárez, destacó que no se detectaron irregularidades en ese rubro de negocios durante el incremento del horario.“No se detectaron menores adentro ni operando fuera de horario”, afirmó.También dijo que no hubo pleitos que lamentar dentro de los establecimientos.Las últimas multas se aplicaron a dos restaurantes bar los días 28 y 29 de diciembre, a uno por no mostrar licencia y tener exceso de aforo, mientras que al otro por falta de permiso, indicó.Esos datos presentados por el funcionario estatal permiten establecer que Gobernación no sancionó a bares y centros nocturnos entre diciembre y el primer fin de semana de enero, en medio de la reducción de operativos por falta de inspectores.“En este período que se otorgó una hora extra para la venta y suministro de bebidas alcohólicas, no se presentaron hechos de sangre y/o sanciones a los establecimientos que se dedican a la venta de estos productos”, dijo la dependencia también en un comunicado.El reporte semanal presentado ayer por Ostos indica que del 31 de diciembre al 6 de enero, los dos inspectores que tiene esa área registraron 55 negocios, de un promedio mensual de 100, de acuerdo con datos anteriores.De esas visitas se aplicaron tres actas administrativas a tres tiendas de abarrotes por tener incompletas las medidas de seguridad, y una clausura de refrigerador a otro negocio del mismo ramo por no tener licencia de funcionamiento.Ostos reconoció que en el último mes transcurrido redujeron los operativos debido a que dos de sus inspectores salieron de vacaciones.Se le solicitó el número de multas impuestas a bares y centros nocturnos en el período de ampliación de horario y dijo que elaborará un informe que lo hará público hasta el 13 de enero, cuando regrese de vacaciones.Sin embargo sí resaltó: “no es el objetivo poner multas a los establecimientos, más bien se trata de que sean empresas socialmente responsables. En los renglones que no perdonamos son en cuestiones de seguridad y de salud”.Con la regularización del servicio, tiendas de abarrotes volverán a operar dentro del horario autorizado de 9 a 9 de la noche; tiendas de autoservicio hasta las 10; mientras que salones y bares hasta las 2 de la mañana.• Tiendas de abarrotes venderán de 9 de la mañana a 9 de la noche• Tiendas de autoservicio de 9 de la mañana a 10 de la noche• Salones y bares operararán hasta las 2 de la mañana

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.